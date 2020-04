Se suspende la Batalla de Flores 2020 en Laredo

EL Ayuntamiento de Laredo ha decidido no celebrar la Batalla de Flores 2020 a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Se trata de una decisión "difícil y dolorosa" que responde a criterios "únicamente sanitarios".

Así lo ha informado hoy el Consistorio en un comunicado, en el que ha subrayado que es consciente de que esta Fiesta de Interés Turístico Nacional es un "fuerte motor impulsor de la economía de Laredo", pero "preservar la salud de las personas es su objetivo principal" y celebrar la Batalla de Flores supondría una concentración en la vía pública "que pondría en severo riesgo el bienestar ciudadano".

Tras consultar en Junta de Portavoces el parecer de los diferentes grupos políticos que conforman la Corporación municipal y después de mantener contacto con los carrocistas, el Consistorio ha decidido no celebrar la edición de este año de la Batalla de Flores a consecuencia de los riesgos derivados de la crisis sanitaria del coronavirus, que "podrían poner en peligro la seguridad de los vecinos".

Antes de tomar cualquier decisión, el Consistorio pidió a los carrocistas que aportasen un calendario de fechas límite sobre la resolución definitiva de la autoridad local y en cumplimiento del mismo, el Ayuntamiento ha resuelto no celebrar la fiesta dado que, a fecha de hoy, "no hay medios para garantizar una Batalla de Flores que no constituya un peligro para la salud del pueblo pejino".

El presupuesto consignado destinado a esta celebración se empleará para dar respuesta a las necesidades "más prioritarias" de los vecinos en este momento.