Ya son 600 los afectados por la estafa cibernética en Unicaja Banco.

Los afectados por el ciberataque a Unicaja Banco continúan luchando para que se les devuelva todo el dinero que han perdido. Aquí en Cantabria la cifra ya asciende a casi 600 personas y se han realizado cerca de 450 denuncias. Dos de los afectados, Noelia y Javier, han pasado por los micrófonos de Cope relatando como en tan solo unas horas se realizaron diferentes transferencias en sus cuentas, perdiendo, 4990 y 3300 euros respectivamente. Los dos recibieron mensajes en sus teléfonos móviles indicándoles que se estaba intentando acceder a su cuenta, por lo que ambos pincharon el enlace que habían recibido. "

Los protagonistas nos han contado que en un primer momento sintieron pánico por lo sucedido y que acudieron rápidamente a sus entidades bancarias para pedir una explicación. "La chica que me atendió superbién, pero luego solamente he obtenido una repuesta negativa" afirma Javier, mientras Noelia explica que "la persona que me atendió lo único que me dijo es te lo han colado"

El siguiente paso a realizar será una demanda individual o en pequeños grupos como se lo han recomendado sus abogados. Sin embargo, primero se realizará un acto de conciliación con el banco para intentar llegar a un acuerdo que consideran posible. Sin embargo, tienen claro que si no irán a juicio. "Si hay que ir a juicio se va. El juicio está ganado. No te lo aseguran al 100%. Todos nos dicen que no hemos hecho nada malo y que solo se pueden librar por negligencia grave y al ser engañados por su falta de seguridad lo tienen perdido".

Los afectados han creado una plataforma para ayudarse y asesorarse mutuamente, ya hay más de 600 personas inscritas en nuestra comunidad autónoma. Hasta el momento por la estafa de Unicaja Banco se han detenido a 45 personas a nivel nacional.