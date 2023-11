El sector ganadero explota: "Estamos hartos, esto es inaguantable; estamos financiando al gobierno"

Los ganaderos de Cantabria han recibido una buena noticia, ya que varias comarcas de la región serán declaradas este viernes 1 de diciembre como zona libre de vectores que transmiten la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, además de la enfermedad de la lengua azul, con lo que terminarán las restricciones de movilidad de las reses implantadas para frenar la proliferación de casos.

Quedarán liberadas las comarcas de Reinosa, Los Corrales de Buelna, Potes, Ramales de la Victoria, San Vicente de Toranzo y Villacarriedo, además de los municipios de Los Tojos, Cabuérniga, Ruente y Mazcuerras en la comarca de Cabezón de la Sal y los de Polaciones, Tudanca, Rionansa y Lamasón en la de San Vicente de la Barquera.

Pese a esta liberación, el número de casos de lengua azul en Cantabria ha aumentado hasta los cinco, detectados en los municipios de Solares, Suances, Valdáliga, Medio Cudeyo y Liérganes. Sin embargo, el consejero regional del área, Pablo Palencia, ha indicado que aunque se declaren ahora "ya no hay apenas riesgo de contagio" porque ha disminuido"de manera drástica" la carga de mosquitos por el clima.

CRISIS ASFIXIANTE:

A pesar de esta confirmación, la situación que atraviesan las diferentes empresas ganaderas y estabulaciones de Cantabria es terrible. Para nada compensa la liberación de las restricciones de movilidad de los animales la crisis económica que ahoga sus negocios.

Cope Cantabria ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano lo que está sufriendo Chema Serna, de la ganadería "La Mesquería", en Nestares (Reinosa).

Por primera vez, los ganaderos no van a recibir en tiempo y forma (concluye el plazo marcado este 30 de noviembre) la ayuda económica que otorga la Unión Europea, la PAC. Chema se muestra desolado: "Es cierto, no la vamos a recibir. No sé si será debido al nuevo gobierno regional, o al anterior; si es por el anterior, los de ahora tenían que haber levantado las alfombras, que había mucho polvo... Si no, los culpables son los actuales gobernantes".

"Es que antes ya se venía recortando año a año esta ayuda, pero es que ahora ni nos pagan. Es vergonzoso. ¿Por qué no se restringe un mes el sueldo de los políticos...? Nosotros, a pagar y a callar".

Con el cambio de gobierno en Cantabria, el sector podría encontrar un punto de entendimiento con el nuevo consejero, Pablo Palencia. Pero Chema es tajante: "No está previsto reunirnos con él; ni con el consejero ni con nadie. Creo que lo que pretenden es que nos vayamos todos a casa...".

PAGAN EL IVA DE LA LECHE:

Desde enero, el consumidor ya no sufre el incremento del IVA en el precio de la leche, pero este descuento ha sido añadido a la cuenta de los propios ganaderos. Chema lo explica: "A mí me deben ya, solo desde enero, 35.000 euros del IVA. No se lo pasan a la industria, sino al ganadero; somos los paganos de todo esto. Yo estoy financiando al gobierno central, que lo sepa el consumidor. Estoy seguro de que el dinero de la PAC de Europa ha llegado; estará en otros fines... no lo entiendo".

Hace unos años la mayor parte de los ganaderos de Cantabria se manifestaron con una tractorada por las calles de Santander que recibió el apoyo y cariño de la ciudadanía. Todos entienden lo que están sufriendo desde hace años para sacar adelante sus negocios. Con el paso del tiempo la situación no ha mejorado, todo lo contrario.

Ante esta dramática perspectiva de futuro, había que preguntar a Chema por qué no se pueden organizar de nuevo desde el sector ganadero y sacar de nuevo los tractores a la ciudad: "No lo hacemos porque estamos hartos. Hemos tirado la toalla. En mi caso, porque tengo hijos, que si no ya hubiera vendido las vacas. El ganadero es masoquista, nos dan palos y palos y aguantamos, porque la situación es inviable e inaguantable. Son todo palos en las ruedas, zancadillas... El día que faltemos, que vamos a faltar, nos llegará la peor leche de fuera y nos daremos cuenta de lo que hemos perdido... el consumidor se dará cuenta de ello".