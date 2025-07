Ramoncín, que llenará el festival "Remember Campa 2025", recuerda con cariño una anécdota con Santander en 1984: "Un vuelo de Managua..."

El festival "Remember Campa 2025", que se celebrará el 22 de julio en la Campa de La Magdalena de Santander, ha anunciado este martes que se han agotado sus entradas en la zona general del recinto. Tan solo quedan disponibles las últimas entradas en la zona VIP (26 euros) y la zona Village (46 euros).

La Semana Grande de Santander sumó el pasado año un nuevo festival a su programación, que en esta segunda edición incluirá las actuaciones de Ramoncín, El Norte, Maneras de Vivir, el tributo "Remember Queen" y El Pulpo DJ, que trasladará al público a un viaje musical a los años 80.

"En la campa aún no, así que estupendísimo"

COPE Cantabria quiso charlar unos minutos con el cabeza de cartel del festival, Ramoncín, este martes 1 de julio. El polifacético artista reconoció que "Aún no he actuado en la campa... Lo último que estuvimos fue dos veces el año pasado en Escenario Santander. Pero no, no he estado ahí, así que, mira, estupendísimo".

Dena Flows Ramoncín en uno de sus conciertos

recuerdo de sus conciertos en santander

Ramoncín echa la vista atrás con cariño recordando sus vivencias al actuar en la capital cántabra: "Es que tengo una relación tremenda de siempre con Santander. El otro día le comentaba a una compañera vuestra que hubo un momento muy especial en el año 84; estábamos nosotros en Nicaragua y volvíamos justos porque teníamos concierto un sábado en Santander. Los aviones que salían de Managua en ese momento, pues era imposible volver a tiempo. En fin, fue complicadísimo".

"Tuvimos que aplazar ese concierto a la siguiente semana, que estaba libre en la plaza de toros. Pues fuimos esa siguiente semana, y estaba la plaza a reventar... O sea, la gente había esperado a que volviéramos desde ahí, no fueron a devolver las entradas, sino que llenaron la plaza de toros después. A partir de ahí, mi relación con Santander es siempre maravillosa. Vamos, los dos últimos conciertos en Escenario Santander han sido tremendos, pero tremendos...".

Remember Campa cartel del Remember Campa 2025 de este 22 de julio en Santander

De cara al espectáculo que ofrecerá Ramoncín el 22 de julio en la Campa de la Magdalena, el rockero presume de que "la gente que vaya se va a encontrar con una banda como ven pocas, eh... Somos 7 sobre el escenario, y estamos engrasados de una manera realmente espectacular. Yo estoy mejor que nunca, al 100%. Físicamente, estoy muy bien; la voz está mejor que nunca y salvo que ocurra una catástrofe, pues haremos un concierto fabuloso. Algún tema que no hacemos habitualmente, lo tocaremos, y algún tema estrenaremos también...".

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

La apertura de puertas del recinto situado en la Campa de La Magdalena de Santander será, el martes 22 de julio, a partir de las 20.00 horas.

El primer grupo en saltar al escenario a las 20:15 horas será "Maneras de Vivir", una banda cántabra especializada en versiones de los clásicos musicales en español de los años 80 y 90. También están previstas varias sesiones de El Pulpo DJ.

A partir de las 22.00 horas llegará el turno del grupo El Norte, mientras que Ramoncín actuará a las 23.30 horas.

Cerrará la noche el tributo "Remember Queen" a las 01.00 horas.

Las últimas entradas para acudir a Remember Campa 2025 se pueden adquirir en la web oficial del evento, www.remembercampa.com, así como en la plataforma de venta de El Corte Inglés y en la página www.conciertosdecantabria.com.

Las entradas en zona general están agotadas y tan solo quedan a la venta en zona VIP, por 26 euros, y en zona Village, por 46 euros.