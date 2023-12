¿Quieres ahorrar dinero en la cesta de la compra navideña? Te damos claves y los precios actuales

Se acercan las fechas claves para realizar la cesta de la compra navideña, y desde Cope Cantabria hemos querido acercarnos a uno de los puntos más solicitados por los santanderinos, el Mercado de la Esperanza.

Numerosos clientes ya hace tiempo que están siendo previsores y, por si acaso los precios aumentan en exceso a medida que se acerque la Nochebuena, han ido comprando los productos frescos para congelarlos y disfrutarlos con sus seres queridos el 24 de diciembre.

Marta Gómez es la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza. Este martes 12 de diciembre, en "Herrera en Cope Cantabria", describió cómo está yendo el consumo a estas alturas del mes de diciembre, así como los precios actuales del pescado: "Parece que la gente se está moviendo. En las últimas semanas se ha notado ambiente porque hay clientes que congelan el pescado. Se ha vendido merluza, besugo, lubina, machote... pero también hay gente que lo deja para última hora, a pesar de que se encarece un poco".

"Se encarece por la demanda, pero no sería el primer año que en los últimos días está el pescado más barato; depende del estado de la mar... si hay buen tiempo y ha entrado pescado, el precio bajaría... Si hay temporales, se encarece todo porque hay menos kilos. Por eso la gente tiende a congelar, por si acaso sube el precio".

PRECIOS:

Comparando precios respecto a 2022, este año no ha habido de momento un aumento significativo de los precios: "No, no están excesivamente caros. Otros años se ha notado la subida. Se están manteniendo los precios, aunque claro... llegan las dos últimas semanas, las más importantes".

Dando un paseo por el Mercado de la Esperanza, Marta describe los precios medios del pescado en los diferentes puestos abiertos: "Hoy la merluza de kilo y medio a dos la tengo a 9´90 euros, comprada en la lonja. Y va en función del tamaño; el de dos kilos pues está a 12 euros el kilo. La pescadilla pequeña a 8 y pico... depende también si la merluza es de arrastre o de anzuelo; la de anzuelo puede estar a 18-20 euros... la ventaja en el mercado es que vas a encontrar lo que estás buscando. Si no es en un puesto es en otro, en cuanto a tamaños, precios y de todo".

¿QUÉ COMPRAR Y QUÉ EVITAR?

Con la experiencia por bandera de Marta ("llevo más de 40 años aquí...") si vas al Mercado, su consejo es claro: "Yo recomendaría comprar el rape; esta semana tiene muy buen precio. Puedes hacer una buena sopa con la cabeza; y con la cola, si es grande, se puede cocinar de muchas maneras y no da mucho trabajo".

Por el contrario, "lo que no recomendaría sería el besugo. Es un capricho, está prohibitivo, a 60 euros el kilo. Pero hay gente muy caprichosa que lo compra y lo congela. Pero entre el rape y el besugo hay mil cosas, hasta los chicharros de anzuelo, para hacer cenas de Navidad. En cuanto al marisco, hay centollo y masera cocidos, los 2 a 10 euros; bogavante, nécoras... a 6 y 10 euros... almejas, percebes de Galicia... Para pescado, marisco, carne como el lechazo de Castilla... todo está en el mercado".