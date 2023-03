Un punto sobre la bocina que le sabe a oro al Racing: Así sonó el Lugo 1-1 Racing en COPE Cantabria

Un mes. Ese es el tiempo que lleva sin perder el Racing de José Alberto; cuatro jornadas en las que ha costado por momentos sacar partidos adelante, y otros instantes en los que con fortaleza y ganas se han podido sacar los partidos adelante. Precisamente el encuentro de hoy en el Anxo Carro se resume en fortaleza, constancia y pundonor, que a pesar de la dificultad del partido y de que ahora el descenso está a cinco puntos, deja reforzado al Racing.

El encuentro en Lugo empezó bien, con dominio de los cántabros y con capacidad para hacer daño al espacio. Sensaciones positivas y buena capacidad que, sin embargo, se chafó en los primeros compases del partido. Un nuevo error defensivo que hizo daño, con un Rubén Alves que nuevamente comete un error que cuesta un tanto en contra para los intereses de los cántabros.

Resumen en vídeo del Lugo, 1 - Racing, 1: goles y mejores momentos del partido de LaLiga

Tuvo que madurar mucho el encuentro el conjunto de José Alberto a lo largo del partido porque el Lugo no permitía con su solidez defensiva, sacar adelante el choque, y las ocasiones no acaban de transformarse en peligro para los rivales. Finalmente, el balón parado tuvo protagonismo muchas jornadas después, y llegó el golazo de Germán en la última ocasión del partido, en un saque de esquina, a centro de Yeray Carbanzón, para colocar la igualada y el 1-1 final.

"Me da rabia que se le pite todo a Sekou Gassama"

Un punto importante el que ha sacado adelante el Racing en la jornada de hoy en Lugo, que le sirve para continuar mirando hacia el objetivo de la salvación. No va a ser sencillo, así lo ve el técnico del conjunto verdiblanco, José Alberto, que valora de manera positiva el desarrollo del encuentro, a pesar de que durante muchas fases del mismo, se encontraron con "un partido trabado lleno de interrupciones", que impidió a su conjunto "una mayor fluidez en el juego".

A pesar de lo ajustado del marcador, el Racing tuvo el gol del empate en un cabezazo de Sekou Gassama, que fue anulado por falta en el remate. Precisamente sobre ello, el técnico del conjunto verdiblanco manifestó su disconformidad con que al delantero racinguista se le piten absolutamente todos los contactos que tiene con los defensas rivales en sus intentos de remate.

El Racing sigue con su pulso particular en la categoría, quedan diez partidos y el objetivo está cerca, aunque aún no se ha conseguido. Queda mucha liga, y no hay rival que ceda en lo que resta de temporada. La próxima parada será en casa ante el Levante, el próximo sábado a las cuatro y cuarto de la tarde.