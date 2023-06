El PRC dice que no será "un obstáculo insalvable" para permitir la gobernabilidad del PP en minoría

Sigue la buena sintonía entre populares y regionalistas tras firmar el acuerdo de investidura de María José Sáenz de Buruaga. En la ronda de consultas iniciada este viernes por la nueva presidenta del Parlamento, el portavoz del PRC en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando, ha confirmado a María José González Revuelta, que se abstendrán en la investidura de la líder del PP para que presida un Gobierno "en minoría y en solitario".

Además, ha asegurado que el PRC no será una "obstáculo insalvable" para el Gobierno del PP durante la legislatura.

"El PRC está aquí para conseguir que Cantabria vaya bien porque es lo que nos han pedido nuestros votantes. Entonces no vamos a ser unobstáculo insalvable en todo este proceso a los efectos de que el PP, siempre negociando y siempre partiendo de la idea de que solo tiene 15 diputados y que está en minoría, llegue a acuerdos que sean positivos para Cantabria", ha dicho Hernando.

Tras confirmar a González Revuelta que el PRC se abstendrá, el portavoz regionalista ha explicado a los periodistas que su partido intentará que se cumplan los compromisos incluidos en el pacto de investidura suscrito con el Partido Popular.

Hernando ha señalado que una vez que Buruaga sea investida, espera "la buena predisposición del PP a pactar y gestionar los intereses de Cantabria", recordándole que los cántabros convirtieron en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo al Partido Popular en la lista más votada pero no le otorgaron la mayoría absoluta.

Vox votará en contra

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, ha trasladado a la nueva presidenta que no votará a favor de la investidura de la popular María José Sáenz de Buruaga como presidenta autonómica, a menos que haya Gobierno de coalición y aún no ha decidido si se abstendrá u optará por el 'no'.

"Nosotros hemos mantenido como siempre la mano tendida para poder configurar un Gobierno estable y fuerte, que es lo que venimos trasladando al PP, desde que transcurrieron los comicios y todavía no tenemos decidido si nuestro voto será una abstención o voto en contra. Estamos estudiando todavía cuál es la situación", ha señalado

Con el encuentro entre Leticia Díaz y González Revuelta han arrancado este viernes la ronda de consultas de la presidenta del Parlamento con los representantes de los distintos grupos.