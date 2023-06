El PRC no concurrirá a las Generales y permitirá la investidura de Sáenz de Buruaga

El Comité Ejecutivo del PRC ha acordado no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio y ha aprobado el documento programático que trasladará al Partido Popular para abstenerse en la investidura de María José Sáenz de Buruaga. Este documento, ha subrayado Miguel Ángel Revilla, no recoge en ningún punto que el PRC se oponga a que haya comisiones de investigación sobre la gestión de los regionalistas.

“Queremos públicamente, porque ya estoy harto de escuchar este mantra, jamás hemos planteado ni plantearemos que no haya comisiones de investigación. Este partido no tiene nada que ocultar. No hay ningún partido en España, salvo el nuestro, que tenga una hoja de servicios limpia como nuestro partido, que no tiene a ningún condenado por corrupción en su historia”.

En este sentido, ha señalado que el documento, aprobado con 55 votos a favor y 3 abstenciones, incluye “condiciones lógicas” como no parar las inversiones puestas en marcha, como el MUPAC, la protonterapia o el AVE a Madrid; que no haya “discriminación” de los ayuntamientos; o que se mantenga “la misma firmeza” en la reivindicación al Gobierno de España.

El secretario general del PRC ha afirmado que el objetivo es evitar un pacto del PP con Vox, aunque ha reconocido que, si después del 23 de julio, los populares necesitan su voto “igual todo esto no sirve para nada; pero que nadie nos señale con el dedo de que hemos sido responsables del pacto y nos digan ustedes han sido los culpables”. “No hay un caso de mayor generosidad por los intereses de Cantabria que lo que está demostrando nuestro Partido”, ha agregado.

Al hilo, ha reiterado que hay que aceptar los resultados del 28 de mayo donde los ciudadanos decidieron que el PRC fuera la segunda fuerza política y que pasara a la oposición. “No es la primera vez que nos ocurre y siempre hemos sido coherentes para intentar garantizar la gobernabilidad de Cantabria”, ha declarado.

Revilla ha apuntado que los regionalistas enviarán el documento al PP y si este hiciera cambios, la Ejecutiva del PRC volvería a reunirse.

No concurrirán el 23J

En cuanto a la decisión de no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio, aprobada por una amplia mayoría (solo 5 votaron a favor de ir), Revilla ha explicado que, a pesar de “la gran labor” realizada por José María Mazón en el Congreso, ahora existen “enormes riesgos de no salir”, supondría un elevado coste económico y ahora un diputado nacional del PRC “tendría una efectividad mucho menor” debido a que los regionalistas no gobiernan en la Comunidad Autónoma y no tienen pactos para reivindicar como en la anterior legislatura.

El líder de los regionalistas ha explicado que, en estas elecciones generales, “vamos a asistir a lo que ha sido un ensayo, unos fuegos artificiales” en las elecciones de mayo, ya que, en su opinión, va a haber “una batalla de tanques, una bipolarización feroz”. “Ahora va de Pedro Sánchez o Feijóo, con algún complemento que ya tiene implantación nacional grande. Y esta bipolarización hace que el riesgo de que no salgamos sea enorme”, ha asegurado.

Asimismo, ha reiterado que los regionalistas se verían obligados a solicitar un crédito para financiar la campaña, ya que sus cuentas se han “quedado a cero” después de las pasadas elecciones autonómicas y municipales. “No tenemos deudas, pero tendríamos que acudir a un crédito”, ha dicho.

Y, por último, ha subrayado que la efectividad de un representante del PRC en la Cámara baja no sería como la de esta legislatura en la que Mazón ha hecho una labor “extraordinaria” y ha conseguido que el famoso ‘papeluco’ se haya cumplido “prácticamente íntegramente. Jamás en la historia ha venido tanto dinero a Cantabria”.