Pedro Casares:"Si no queremos en España un gobierno radical de PP y VOX, los votantes del PRC votarán al PSOE"

Pedro Casares, candidato número uno al Congreso de los Diputados por parte del PSOE en Cantabria, visitó este miércoles 19 de julio los estudios de Cope Cantabria para analizar la previsión socialista de cara a las Elecciones Generales de este domingo 23 de julio. Junto a Jaime del Olmo, expuso en "Herrera en Cope" los avances llevados a cabo en la región en la pasada legislatura, y lo que supondría para Cantabria y el resto del país un cambio de gobierno liderado por el PP y Núñez Feijóo.

. Puedes escuchar la entrevista completa pinchando debajo de la fotografía .

De todos los temas que trató, Casares dejó varios titulares:

"Se trata de avanzar con el PSOE o de retroceder con el PP. Hemos visto que Feijóo ha utilizado la mentira como estrategia electoral y España no necesita un Gobierno que les mienta".

"No se puede construir un país derogándolo todo. El PP ha votado en contra de subir las pensiones, el Salario Mínimo o la reforma laboral que más empleo crea. El PSOE garantiza las pensiones y garantiza que suban tanto como suba el IPC. Los 150.000 pensionistas de Cantabria saben que el voto al PSOE es el único que garantiza que no haya recortes en las pensiones, como hubo y habrá con Feijóo y el PP".

"Lo más grave ya no es VOX; es que el PP haya asumido los postulados de VOX. España no está para volver al pasado, extremismos y recortes de derechos y libertades".

"El Gobierno progresista le ha venido bien a Cantabria. Hemos pagado la deuda de Valdecilla, las obras de mejora del Desfiladero de la Hermida, o en licitación, adjudicación o en construcción todos los tramos de la Alta Velocidad".

"El mensaje que mandó el PRC tras las elecciones regionales y municipales es que no quería un gobierno que dependiera de VOX, que no hubiera un gobierno muy radical. Y esa posición es la que va a llevar a muchos votantes del PRC a votar al PSOE, porque la gente sabe que el PP va a pactar con VOX. Por tanto, si no queremos un gobierno radical, los votantes del PRC van a apostar por nosotros. Insisto, le ha ido bien a Cantabria en esta legislatura, respetamos la autonomía de Cantabria, y queremos seguir avanzando. Es una postura lógica; el PRC se abstiene para que no gobierne VOX en Cantabria, y votará al PSOE para que no gobiernen en España Feijóo y Abascal".

"El Gobierno no puede marcar el euríbor o el precio del tipo variable de las hipotecas, pero sí puede poner en marcha políticas para ayudar a las familias. Estas son las que ha puesto en marcha Pedro Sánchez".

"Somos el PSOE; el partido que mejora la vida de la gente, el de las pensiones públicas, los salarios dignos y los empleos de calidad. Somos el PSOE de siempre; el de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y ahora de Pedro Sánchez".