"Padecer cáncer de mama no impide a las mujeres poder ser madres y no cambia el pronóstico de su enfermedad"

Todos los cánceres de mama no son iguales y los tratamientos deben adaptarse a las características específicas de cada tumor y a las necesidades individuales físicas, emocionales y sociales de la paciente.

Así se desprende del curso “Cáncer de mama: una enfermedad curable”, que está teniendo lugar en Santander, los días 13 y 14 de julio de 2023, organizado por la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA), la Fundación Tejerina y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

“El tratamiento integral personalizado frente al cáncer de mama nos permite ofrecer a cada paciente un enfoque terapéutico único teniendo en cuenta sus características individuales y las particularidades de su enfermedad. Para lograrlo es necesario contar con un diagnóstico preciso, el perfil molecular de la paciente, diferentes terapias combinadas y su abordaje desde un equipo multidisciplinar", ha expuesto el Dr. Armando Tejerina, presidente de la Fundación Tejerina y de la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA).

Los expertos han dejado claro que la enfermedad no impide a las mujeres en muchos casos ser madres. “Frente a un tratamiento oncológico personalizado y adaptado a las necesidades de la paciente con cáncer de mama, si se encuentra en edad fértil, también debemos incluir una valoración de su deseo de ser madre una vez finalizado el proceso oncológico. Debemos informarle de que en un alto porcentaje esta situación no la impedirá ser madre posteriormente y que su posible embarazo no cambiará el pronóstico de su enfermedad", ha explicado el Dr. Manuel Sánchez del Río, director del encuentro y patrono de la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA).

De la misma manera, en lo que se refiere a cirugía personalizada frente al cáncer de mama, el Dr. Antonio Tejerina, jefe de cirugía del Centro de Patología de la Mama – Fundación Tejerina, ha explicado que “el mayor avance de la reconstrucción mamaria consiste en ofrecer una reconstrucción de calidad adaptada a las necesidades reales de cada paciente teniendo en cuenta su condición particular.

A pesar de que las técnicas oncoplásticas han permitido aumentar el porcentaje de casos en los que se puede conservar la mama, la mastectomía sigue estando indicada en un 30% de los casos y a esas mujeres debemos ofrecerles técnicas para reconstruir el pecho. La reconstrucción nos permite restaurar el volumen y la forma de la mama, de tal modo que adquiera un aspecto lo más similar a cómo era antes del cáncer".

"Asimismo, el avance de la cirugía oncológica ha permitido que cada vez sea más frecuente poder conservar la piel, la areola y el pezón en casos seleccionados cuando realizamos una mastectomía, lo que ha favorecido la posibilidad de mejorar los resultados estéticos de la reconstrucción. El objetivo es ofrecer un resultado estético lo más natural posible consiguiendo en muchos casos que se asemeje a una cirugía estética en vez de una cirugía reparadora”, ha señalado el Dr. Antonio Tejerina.

Sobre el curso “Cáncer de mama: una enfermedad curable”

Por vigésimo sexto año consecutivo, FEMA y la Fundación Tejerina han organizado el curso “Cáncer de mama: una enfermedad curable”. En él, se han tratado diversos temas de interés, incluyendo la relevancia de las Unidades de Patología Mamaria y la atención integral a las pacientes, avances tecnológicos en el diagnóstico por imagen del cáncer de mama y nuevas perspectivas en su tratamiento. Además, se han abordado aspectos como la reconstrucción estética de la mama, la maternidad después de la enfermedad, el manejo emocional, planes de atención integral para sobrevivientes a largo plazo, fisioterapia oncológica y la importancia del ejercicio físico, entre otros.