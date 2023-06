Pablo Zuloaga se despide del Gobierno Regional en Cope: "Me voy con una sensación de orgullo muy importante"

El secretario general del PSOE en Cantabria, Pablo Zuloaga, pasó por los micrófonos de Cope Cantabria este lunes 12 de junio, y analizó junto a Cristina Jimeno y Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" el panorama político resultante en la región tras las elecciones regionales y municipales del 28 de mayo.

Más allá de valorar el posible pacto de investidura de María José Sáenz de Buruaga entre el PP y el PRC, Zuloaga lo que quiere es que los populares se pongan al frente del gobierno cuanto antes: "Tengo ganas de que se produzca ya el relevo en el Gobierno de Cantabria porque mientras pasa el tiempo pasan las oportunidades. Lo que hace falta es que deje de haber un gobierno en funciones para que haya uno que tome decisiones, porque yo ya no las debo de tomar. Y es fundamental que el gobierno entrante entienda la importancia de muchos de los proyectos que están en marcha y garantizar que los fondos europeos no se acaben perdiendo".

En el apartado personal, Pablo reconoce cierta sensación agridulce por no poder seguir cogobernando Cantabria. Quedan proyectos por rematar, y verá otros que se pondrán en funcionamiento tras el trabajo realizado por su consejería en estos 4 últimos años: "Yo me voy con una sensación de orgullo muy importante. Quizá no me duela hoy tanto lo que me pueda doler en el futuro cuando haya quien inaugure obras que he impulsado y liderado, que han sido viejas aspiraciones de nuestra tierra como el MUPAC. Pero yo estaré allí y lo disfrutaré igual, sabiendo que he hecho algo fundamental para el futuro de Cantabria, para desarrollar economía y para difundir nuestra cultura. Cantabria es una comunidad autómona mejor a la que accedí cuando empecé a gobernar en 2019".