"Es necesario dignificar el trabajo que realizan los abogados del turno de oficio"

En el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio abogados de Cantabria, convocados por el Ilustre Colegio de la Abogacía, se han reunido en la Plaza de las Atarazanas de Santander para reclamar "mejores condiciones" laborales y económicas para los profesionales de este servicio con el objetivo de que sea "dignificado".

La cadena COPE ha querido compartir con ellos una jornada muy especial para un colectivo formado en la región por más de medio millar de profesionales. Abogados que prestan sus servicios en favor de los colectivos más vulnerables como las víctimas de la violencia de género, migrantes o internos de centros penitenciarios.

Una labor que según ha explicado en COPE el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, está regulada por una norma de 1996 que "no recoge compensación económica para una parte de los servicios que desarrollan estos profesionales" y que requiere ser "reformada" para que se integren todas las actuaciones que prestan los abogados de este servicio y "sean compensadas"."Queremos reivindicar el trabajo que los abogados y abogadas de Turno de Oficio realizan en favor de los ciudadanos y dignificar el servicio dotándolo de medios materiales y adecuando las retribuciones", ha insistido el decano, quien ha incidido en que en la actualidad "hay muchas actuaciones que prestamos por orden judicial que no son retribuidas porque no están previstas en el reglamento".

Andrés de Diego, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria





Además de Andrés de Diego, por los micrófonos de la cadena COPE en este programa especial han pasado Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía quien ha recordado el momento tan complicado que vive la Justicia en España tras meses de movilizaciones de diferentes colectivos que están perjudicando y mermando el derecho a una tutela judicial efectiva al ciudadano.

También en este especial realizado desde la misma Plaza de Las Atarazanas, Elena Pérez Mantecón, presidenta de la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio, ha aprovechado la oportunidad para explicar el funcionamiento de este servicio recordando que cualquier persona en situación de vulnerabilidad tiene derecho a solicitarlo para defender sus derechos.

Elena Pérez Mantecón, presidenta Comisión de Justicia Gratuita del Colegio





Una jornada muy especial en la que no podía faltar la visión que, de la situación de la justicia en Cantabria, tiene la recién nombrada consejera Isabel Urrutia.

Urrutia ha insistido en COPE en la necesidad de un pacto por la justicia en el que además de dar solución a los problemas planteados por los profesionales del turno de oficio se den solución a otras cuestiones que arrastra este derecho fundamental desde hace tiempo.

Pero, la COPE no podía dejar de lado otra efeméride destacada en este 12 de julio. Se cumplen 26 años del asesinato a manos de ETA del concejal del PP en un pequeño pueblo vizcaíno, Miguel Ángel Blanco Garrido. Un aniversario marcado por la polémica de la utilización de las víctimas del terrorismo por los partidos, en plena campaña electoral, y por la división entre las propias víctimas de la banda por el empleo o no de la frase “Que te vote Txapote” que muchos ciudadanos espetan al presidente Pedro Sánchez por haber pactado con Bildu a lo largo de la legislatura.

Víctor González Huergo, hermano de un guardia civil asesinado por ETA, también nos ha acompañado en este programa especial.

Víctor González Huergo, hermano de una víctima de ETA