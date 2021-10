Los vecinos del Ensanche denuncian la suciedad que provoca el ocio nocturno. "Estamos hartos"

La Asociación de Vecinos del Ensanche y Cañadío ha vuelto a denunciar la proliferación de basura en las calles y "el ruido insoportable" que padecen tras la reapertura de la actividad en el ocio nocturno de Santander tras el final de las restricciones covid. Esta no es la primera vez que la asociación hace pública su indignación "por el estado de nuestras calles, aceras y portales cada fin de semana tras la apertura del llamado ocio nocturno".

Su presidenta y portavoz Ana Gómez ha asegurado en Cope que la situación es ya insostenible. "Las personas y los animales no tienen por dónde pasar. Estos pueden herirse. Es totalmente insalubre. No pagamos impuestos para esto, máxime cuando ahora a los dueños de los negocios se les exime de parte del pago de la tasa por basuras. No hay derecho a que se nos desprecie de este modo", ha insistido.

Gómez ha recordado que la propia ordenanza municipal de Santander prohibe la ocupación de espacios públicos y exige que se pongan en marcha medidas para controlar el exceso de ruido que sufren los vecinos durante muchos días de la semana como ocurre en otras ciudades de España. "Lo último es la basura indecente, no podemos vivir así. A ellos les bajan los impuestos de la basura. Cada día salimos pisando un vertedero, hay mascarillas tiradas,vasos rotos, el sector tiene que existir pero cumpliendo las normas".

Las zonas del Ensanche y cañadío son las que soportan la mayor cantidad de locales de ocio nocturno y hostelaría de Santander donde muchos jóvenes se mueven hasta altas horas de la noche sin cumplir además la ley que prohibe beber alcohol en la calle.

¡¡Ya no podemos más!! ¡¡Esto tiene que parar!! son algunos de los mensajes que los vecinos han dejado a través de las redes sociales para denunciar una vez más la situación que padecen desde hace décadas.