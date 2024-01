El 82% de los médicos cántabros en riesgo psicosocial por sobrecarga de trabajo: "Nos machacan"

Los problemas de salud mental, que incluye aspectos como el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento, han experimentado un aumento sustancial en el registro de expedientes, pasando de 70 en el 2022 a 173 en el 2023. Este aumento no solo denota un crecimiento numérico, sino que refleja también una mayor conciencia y apertura hacia la salud mental en el ámbito de la profesión médica.

Datos que han sido publicados por Mutual Médica, dedicada a la protección y el bienestar de nuestros médicos, y las cifras señalan también un aumento en las agresiones a los profesionales de la salud, pasando de 11 en el 2022 a 358 en el 2023

El 82% de los médicos de Cantabria está en riesgo muy elevado de sufrir alguna patología de tipo psicosocial por sobrecarga de trabajo, "parece que está todo hecho para machacar, exprimir y explotar al profesional y lo que menos se mira y se tiene en cuenta es su salud", asílo ha manifestado hoy en Herrera en COPE Cantabria, Santiago Raba, vicepresidente del sindicato médico.

Según Raba se habla ya de "pandemia" provocada por dos motivos principales, "tenemos una sociedad que no cuida a sus cuidadores,y no solo no los cuidan, sino que estamos viendo que en los últimos años los agreden, eso es una causa, la otra es que nuestra empresa en muchos casos mantiene una relación que se puede llamar tóxica con sus empleados, una empresa que está mal gestionada y que produce esa sobrecarga laboral".

Las agendas máximas no se están respetando, los médicos no pueden controlar las citas de sus pacientes, coger vacaciones se ha convertido en una odisea porque no hay sustitutos. Denuncian que resulta imposible hasta que les den un permiso,"no exagero si te digo que si hoy llamasen a un médico diciéndole que ha fallecido su hijo, posiblemente la empresa no le daría permiso para ir a su funeral, esta es la realidad hay una insensibilidad tremenda", afirma el vicepresidente del sindicato médico.

Los servicios más tensionados son los de Atención Primaria, Traumatología y Cirugía, en donde están presionando a los profesionales para que realicen operaciones durante sus guardias y así poder reducir las listas de espera.