Los mayores e internet: "Es que soy muy torpe, me he cerrado en banda y no me quiero esforzar..."

Los usuarios diarios de internet en España han pasado del 16,1% en 2003 al 87,1% en 2022. El dato demuestra que el acceso a la red es un hábito completamente integrado en la vida de la gran mayoría de la población española.

Pero, ¿qué sucede con las personas mayores de 65 años? ¿Realmente disponen de los conocimientos básicos para poder manejarse en internet? Hoy en día, la brecha digital en función de la edad se ha reducido considerablemente, aunque es preocupante que buena parte de los mayores de 72 años sigan 'apartados' de las nuevas tecnologías, máxime cuando muchas operaciones imprescindibles en su día a día (citas médicas, compra online, operaciones bancarias) ya se pueden realizar desde un terminal móvil.

COPE Cantabria ha dado voz a una de esas personas mayores. Eva Pedreguera tiene 72 años, es de Santander, y ha aprovechado un curso para mayores ofrecido por una compañía de telefonía móvil para interiorizar una serie de conceptos. Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

"ES QUE EL MÓVIL ME AGOBIA..."

Eva reconoce con sinceridad que, a pesar de los esfuerzos por tratar de hacerle aprender a utilizar internet, el problema radica en su propia predisposición: "Dentro de lo que cabe el curso estuvo bien, pero es que yo soy bastante torpe. Yo con ordenadores, teléfonos y eso, no sé si es que me he cerrado en banda y que no me quiero esforzar... es que no llevo ni el móvil porque me agobia. Siempre me llaman en los momentos más inoportunos, aunque reconozco que es necesario tenerlo. Pero es que yo me he negado, me he cerrado y digo que no, que esto no me complique la vida".

A pesar de todo, Eva ha sacado partido al curso de iniciación: "He aprendido cosas en los dos días que fui, como mandar WhatsApps, bloquear llamadas, que para mí es muy difícil... Me he puesto un poco más al día. Me vino bien, me animaba cuando estaba con otras personas que estaban parecidas a mí y te hace pensar que ya no eres tan tonta. Estoy en ello, pero me falta mucho. Lo mejor ha sido aprender a mandar WhatsApps para no ser inoportuna, y decir 'si puedes me llamas, si no, mañana'. Siempre que nos den ideas y nos enseñen a manejarnos, es positivo".

MIEDO A ESTAFAS:

Otra de las razones que esgrime Eva para seguir 'desconectada' es el peligro que entrañan el confiar en personas que te contactan por teléfono y resultan ser estafadores que pretenden mediante una llamada o SMS recopilar sus datos personales, para luego poder entrar en las cuentas bancarias: "Veo en programas que hay muchos timos, estafas... y a mí me da miedo; me siento agobiada, aunque yo ya lo estoy de por sí. Por supuesto que no doy ningún dato mío por teléfono. Tampoco hay derecho a que me llamen constantemente, de eléctricas, compañías móviles... Ya aprendí a bloquearles".

Lo que está claro es que cada día que pasa va ganando fuerza que los trámites administrativos, burocráticos, o bancarios se deban realizar por internet. O Eva se pone las pilas de alguna manera, o necesitará la ayuda de familiares o amigos: "Estoy de acuerdo en que muchas operaciones se hacen ya por internet, como las bancarias, pero no sé... quiero quitarme cosas del medio para no estar tan agobiada. Mis hijos y nietos están fuera de Santander; ellos están muy puestos en estos temas y cuando vienen tratan de enseñarme, pero al venir poco tiempo estamos más a otras cosas, a cosas de familia".