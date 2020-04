José Luis Oltra: "¿Que algún jugador del Racing o yo nos plantemos como Fali? Es posible, claro que hay miedo"

José Luis Oltra, entrenador del Racing, repasó en una entrevista con Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" la situación actual que atraviesa, tanto él como su cuerpo técnico y jugadores, durante el confinamiento por el estado de alarma.

. ¿Tiene clara la hoja de ruta, sabe ya si de verdad si el regreso paulatino a los entrenamientos será a principios de mayo, para comenzar a jugar en junio?

Oficialmente no lo sabemos. El club no nos ha comunicado nada, y supongo que todo esté sujeto a lo que nos diga Sanidad. Sabemos lo que se está hablando, pero no está muy claro... Lo único que sí tenemos claro son nuestros entrenamientos semanales, que los hemos preparado a conciencia, como todos. A partir de ahí, nos iremos adaptando a lo que nos vayan diciendo, fechas plazos... Todos tenemos nuestra opinión, a mí por ejemplo me parece frívolo que con 20.000 muertos se esté hablando de cosas que no son tan importantes... plazos para entrenar y demás. Ya de por sí somos un gremio considerado como insolidario y poco empático; para nosotros sí va a haber tests y para gente que ha estado en primera línea no los ha habido o no los va a haber...

Yo puedo hablar a nivel de entrenamientos; el protocolo que ha enviado la Liga a nivel sanitario creo que está muy bien, pero es incumplible al 100% por parte de los clubes. Es hasta dificil de entender... ¿Dónde te concentras? ¿Se abre un hotel para ti con la que está cayendo...? Se habla, se habla, se habla... yo soy de los que asumo lo que me viene, afrontarlo y tomar decisiones sobre la marcha, aunque evidentememte vamos pensando en plazos y situaciones.

. El Racing expone en sus periódicas informaciones sobre los entrenamientos virtuales que lleva el primer equipo, que el cuerpo técnico mantiene contacto diario con sus jugadores... ¿De qué hablan, si se puede saber? Porque más allá de aspectos físicos donde Marcos Chena llevará la voz cantante, supongo que la psicología del primer entrenador debe ser clave en estos momentos...

Vamos haciendo, además de las rutinas diarias físicas, 3 sesiones semanales grupales o colectivas, en las que suelo hablarles e intentar mantener ese estado de ánimo; preguntarles por su salud, por cómo está la persona, de cómo llevan el confinamiento... También he hablado con ellos individualmente por teléfono sin la videoconferencia...

. ¿Y qué percibe de ellos? ¿Tienen miedo?

Hay muchos que sí, que ahora ven la situación diferente. Vemos lo que pasa en la sociedad y no estamos exentos de ese riesgo y de esa situación. Claro que hay miedo; alguno es más echado para adelante, otros menos y lo piensan más... Es que hablamos de contagiarte y de que somos un gremio en forma y con una edad de poco riesgo, pero ya hemos visto que puede haber excepciones. Si pasara algo con un fallecimiento nuestro o de alguien de nuestro entorno, a ver qué pasaría y quién se haría cargo de la situación...

Hay dos aspectos, el económico y el deportivo, donde está claro que todos queremos jugar porque todos perdemos si no se juega. Las cosas se ganan en el campo, pero luego hay un aspecto sanitario, el miedo a contagiarte, al virus, a la enfermedad..., y luego el aspecto social en cuanto a que jugar a puerta cerrada no es el mismo deporte y te distanciarías aún más de la sociedad; pareceríamos un gremio aislado, en una burbuja, donde habría que jugar sí o sí por el apartado económico. Que lo respeto y lo entiendo, pero creo que hay otras prioridades.

. ¿Qué piensa del caso de Fali, del Cádiz, que aseguró anoche en "El Partidazo" con Juanma Castaño que dejaría el fútbol si le obligan a entrenar en 15 días, o jugar en un mes?

Es lo que piensa mucha gente y nadie se atreve a decir. Ha sido muy valiente, y además lo ha dicho desde un equipo que está en un puesto de privilegio, porque es el líder y por tanto no es dudoso. Es que luego están los intereses deportivos y económicos de mucha gente. Él ha sido muy valiente, yo me alineo totalmente con ese pensamiento, aunque yo tomaría otro tipo de decisiones; probablemente no me negaría por cómo está montada la situación... Ojo, que no lo descarto, pero en principio no lo haría. Hay muchos futbolistas que piensan como Fali y no se atreven a decirlo.

. ¿Y los hay en la plantilla del Racing?

Eso aún no me lo ha comentado nadie, pero es posible que pueda surgir este caso. Somos personas, ahora es cuando se ve que no somos diferentes, no estamos tan alejados. Y un equipo como el Racing o como el Cádiz, aún siendo privilegiados en esta sociedad, no todos somos élite económicamente hablando. Tenemos preocupaciones económicas, sociales, personales... ya no es por nosotros mismos, sino por nuestro entorno directo. Así que sí, hay gente que puede pensarlo en la plantilla del Racing, y en todas las plantillas de Primera y Segunda División.

. Hablando de contratos, también Oltra está en esa situación extraña... Firmó hasta final de junio, con opción a renovar en caso de permanencia... ¿o fue al revés, firmó varios años con una cláusula liberatoria en caso de descenso? ¿Qué va a hacer?

Ya lo he dicho muchas veces, a mí me gustaría seguir aquí mucho tiempo, pero no depende sólo de mí y no voy a vender humo... Además, ni me lo he planteado; ya he dejado clara mi postura al respecto, por lo menos ahora no se puede o no se debe... Mi contrato acaba el 30 de junio, solo tenía la opción de seguir en caso de permanencia, entiendo que por temas deportivos... Por tanto, tendré que hablar como todo hijo de vecino cuando llegue esa fecha con el club, o el club tendrá que hablar conmigo, para ser más exactos. Pero yo no me planteo dejar de entrenar o jugar...