Huelga docente en Cantabria, a las puertas de la Selectividad: los profesores niegan haber dejado solos a sus alumnos

Santander - Publicado el 29 may 2025, 19:22

Cinco y media de la tarde en la calle Río de la Pila. Camisetas verdes, pancartas y una consigna clara: “Buruaga, paga”. La manifestación del profesorado cántabro ha recorrido el centro de Santander con una multitudinaria asistencia que, según Delegación del Gobierno, ha reunido a unas 4.500 personas. Una marcha animada, con música y cánticos, pero también con un mensaje firme dirigido al Gobierno de Cantabria.

El profesorado exige que el Ejecutivo se siente de nuevo a negociar la adecuación salarial y que lo haga con propuestas “serias y completas”. Denuncian que el consejero de Educación, Sergio Silva, ha intentado reventar la huelga con servicios mínimos que consideran desproporcionados. Acusan al Gobierno de Cantabria de no atender sus demandas tras presentar ofertas que consideran insuficientes y poco realistas.

En paralelo a las manifestaciones, la Junta de Personal Docente ha emitido un comunicado en el que cifra en un 52,8% el seguimiento de esta segunda jornada de huelga. Una cifra que para el colectivo docente refleja el malestar profundo existente en el sector educativo.

Carteles, banderas y camisetas verdes de los docentes

Una huelga que impacta en las aulas

Mientras tanto, los efectos de las dos jornadas de paro se han hecho notar en los centros educativos. En especial, entre los alumnos de segundo de bachillerato, que afrontan en pocos días la PAU, la antigua selectividad. Sara, una de las estudiantes afectadas, contaba en COPE que no ha tenido clases de refuerzo y ha tenido que organizarse sola con los apuntes. “Lo peor es tener que buscar por mi cuenta lo que no hemos podido dar estos días. Vamos con el tiempo justo”, señalaba.

Este tipo de situaciones han generado inquietud entre las familias. Desde la Junta de Personal Docente, sin embargo, defienden el compromiso de los profesores con su alumnado. “La PAU se empezó a preparar en septiembre. Nuestros compañeros son profesionales. Nadie ha abandonado al alumnado”, aseguraba la portavoz Rus Trueba, rechazando que esta huelga suponga un abandono del alumnado.

Las protestas de los sindicatos en la rotonda de Río de la Pila

Aseguran que los alumnos ya están calificados y que estas fechas están destinadas al repaso. Por eso creen que los servicios mínimos impuestos no tienen sentido. “Si tenían que haberlos puesto, era en abril, cuando las clases eran realmente decisivas”, afirman desde el colectivo.

"Basta ya de ninguneos": el mensaje sindical

La protesta ha estado marcada por un discurso directo y muy crítico. La portavoz sindical Conchi Sánchez ha señalado que esta movilización no es un simple pulso por salarios, sino una defensa del sistema educativo público. Ha pedido al Gobierno regional que deje de “ningunear” al profesorado y ha recordado que la comunidad educativa está harta de evasivas.

El colectivo docente no solo pide una revisión salarial. También exigen que no se cierre el CEIP Arturo Dúo en Castro Urdiales, una solución para la pérdida de plantilla jurídica, y una negociación real sobre el acuerdo de mayores de 55 años. “Estamos defendiendo la calidad de la enseñanza en Cantabria”, resumen.

Los docentes por la Calle Hernán Cortés de Santander

La marcha ha finalizado frente a la sede del Gobierno autonómico, donde los docentes han vuelto a reclamar diálogo. Insisten en que quieren una propuesta que ponga fin al conflicto. “Queremos respeto y queremos soluciones. Porque nos lo merecemos. Porque nos lo hemos ganado”, apuntaban varios asistentes antes de desconcentrarse.

Sergio Silva, por su parte, ha insistido en que mantiene sobre la mesa la última oferta económica del Ejecutivo. Una subida salarial progresiva y mejoras en los sexenios. Pero el ambiente en las calles deja claro que, para los docentes, no es suficiente. Y que si no hay cambios, la movilización no ha hecho más que empezar.