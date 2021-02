Hostelería cántabra:entre el desánimmo y el enfado

Los hosteleros de Cantabria han vuelto a manifestarse hoy para dejar claro que ellos no son los responsables de los contagios por coronavirus en la región. Con el interior de los locales cerrados desde el pasado mes de noviembre insisten en que el número de contagios detectados en locales de hostelería no llega ni al 2%.

Acusan al Gobierno de abandono y no entienden porque las autoridades criminalizan al sector. Un sector muy tocado que ya da por perdida la Semana Santa y pone las pocas esperanzas que les quedan en el verano.

Con la movilización de hoy también han querido reclamar al Gobierno que aumente las ayudas directas y que se agilicen los trámites para cobrar las que ya están en marcha. Muchos hosteleros no han recibido ni un euro de las ayudas aprobadas en su día por el Gobierno de Cantabria.

El desánimo y el cansancio es tal que ni si quiera confían en que lo sucedido en el País Vasco, donde la justicia ha obligado al Gobierno a permitir la reapertura interior de los locales, se refleje en la comunidad. La poca confianza que les queda la depositan en que la justicia les de la razón en la quinta demanda que han presentado contra el Ejecutivo regional y que les permitiría reabrir el interior de los locales.