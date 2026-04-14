Preocupación entre los usuarios de Toledo y Talavera ante la alerta en los gimnasios Basic-Fit por la filtración de datos bancarios y personales

La cadena de gimnasios Basic-Fit ha alertado de que ha sufrido un acceso no autorizado a la base de datos de sus clientes en España, lo que ha supuesto la exposición de sus datos personales y bancarios. Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aconsejado a los clientes que se mantengan atentos ante posibles intentos de estafa durante las próximas semanas.

La preocupación de los afectados

La noticia ha generado intranquilidad entre los usuarios, como Jorge, un socio del gimnasio en Toledo. "Pues la verdad es que estoy un poco preocupado, porque aunque haya dado orden al banco de que si ven algún movimiento extraño o cualquier cosa, me avisen inmediatamente, eso no quita de que mis datos están en algún sitio en el cual yo no he dado autorización", ha explicado. Además, ha añadido que ya ha enviado un correo a los responsables del gimnasio para que le confirmen si sus datos se han visto comprometidos.

Mis datos están en algún sitio en el cual yo no he dado autorización" Jorge, usuario

Recomendaciones para evitar el fraude

El riesgo principal ahora es que los ciberdelincuentes utilicen la información robada para suplantar la identidad de la empresa. Podrían hacerlo a través de mensajes SMS o llamadas telefónicas fraudulentas para conseguir claves bancarias o realizar cargos no autorizados. Desde la OCU instan a dudar de "mensajes alarmistas" en los que se pide al usuario pinchar en un enlace o contactar con un número de teléfono. La organización recuerda que las empresas nunca solicitan datos bancarios por estas vías.