Un asesino sin rehabilitar sale a la calle en Cataluña y pone en jaque al sistema de reinserción

La reciente excarcelación de Dino Marcelo, un delincuente con un largo y violento historial delictivo que incluye dos asesinatos, un intento de homicidio y varios atracos, ha encendido todas las alarmas en Cataluña. Tras cumplir íntegramente su condena, ha quedado en libertad este 16 de julio a pesar de los informes policiales y de la Fiscalía que advierten de que no se ha reinsertado y del riesgo evidente que representa para la sociedad. Este caso ha puesto de manifiesto las grietas del sistema penitenciario y de reinserción, generando una profunda alarma social y un intenso debate sobre cómo gestionar a los individuos que, como él, parecen incapaces de reintegrarse.

ACN La portavoz del sindicato SAPME de los Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha abordado la situación en el programa “Herrera en COPE Cataluña”

Vigilancia policial con límites

La portavoz del sindicato SAPME de los Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha abordado la situación en el programa “Herrera en COPE Cataluña”, presentado por José Miguel Cruz. Viudes ha confirmado que, si bien se ha establecido un control policial sobre Dino Marcelo, las herramientas legales actuales son limitadas. "No me faltaría, como se puede hacer en otros casos, vigilancias o seguimientos que se pueden hacer a personas, cosas concretas, porque una permanente, si esta persona está en libertad, o no existe una medida judicial, o un encaje legal", ha explicado. La actuación policial, por tanto, se centra en la prevención y en la monitorización para evitar que vuelva a delinquir.

El objetivo es reforzar la presencia policial en su entorno, comprobar sus movimientos y actuar ante cualquier indicio que pueda sugerir una posible reincidencia. Según Viudes, se trata de "monitorizar un poco los riesgos que puede ser que esta persona" genere, pero ha admitido que esta vigilancia no puede ser continuada. La portavoz sindical ha sido contundente al afirmar que el sistema no puede permitirse esperar a que se cometa un nuevo delito para actuar, subrayando la necesidad de proteger a la ciudadanía de forma proactiva.

La seguridad pública no se puede basar en que haya una nueva víctima"

En este sentido, Viudes ha defendido que las fuerzas de seguridad deben anticiparse para evitar el daño. "La seguridad pública no se puede basar en que haya una nueva víctima", ha sentenciado, insistiendo en que es fundamental "para evitarlo y para mantener la percepción de seguridad de la sociedad". Estas medidas, ha añadido, se implementan siempre "garantizando también los derechos" del individuo, pero con la prioridad de proteger a la ciudadanía y evitar que el historial de Marcelo se repita.

Mossos d'Esquadra haciendo una detención

Un sistema que no funciona para todos

El caso de Dino Marcelo ha reabierto el debate sobre la efectividad de la reinserción en España. Durante la entrevista, tanto la portavoz sindical como el presentador han reflexionado sobre los límites del sistema. "¿Dónde está el límite cuando vemos que una persona no hay manera de que se reincorpore a la sociedad?", se ha preguntado Cruz. Viudes ha reconocido que es un "melón" complejo en el que influyen factores sociológicos y de recursos, pero ha señalado que la evidencia demuestra que, aunque ciertas intervenciones reducen la reincidencia, el modelo actual tiene fallos insalvables.

En perfiles especialmente violentos, el sistema no puede dar una solución"

La portavoz de SAPME ha sido clara al respecto, apuntando a las carencias que enfrentan los propios funcionarios de prisiones. "Hay datos que lo demuestran, pero no en todos los casos ni mucho menos, y en perfiles especialmente violentos, el sistema no puede dar una solución", ha lamentado. Esta afirmación se alinea con las denuncias que los propios funcionarios de prisiones hicieron la semana pasada en el mismo programa, donde alertaron de la saturación de las cárceles catalanas y la falta de recursos para atender a perfiles específicos que requieren una atención personalizada, lo que dificulta enormemente cualquier programa de reinserción real y efectivo.

El coste de la no reinserción

Finalmente, la portavoz sindical ha recordado el elevado coste que la reincidencia supone para el conjunto de la sociedad. Cuando una persona que no está rehabilitada vuelve a delinquir, no solo se produce un daño directo a las víctimas, sino que también se activa una maquinaria que consume una inmensa cantidad de recursos policiales y judiciales. Cada nuevo delito implica investigación, detención, procesos judiciales y, eventualmente, un nuevo ingreso en prisión, perpetuando un ciclo que evidencia el fracaso del sistema en su objetivo último de reinsertar a los individuos en la sociedad.