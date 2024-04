La hermana de una de las víctimas del triple atropello mortal en Suesa: "alguien que mata por matar"

Al as 20:20 del 4 de abril de 2023, a Jessica, que estaba preparando las maletas para irse de viaje con sus hijas, le sonó el teléfono móvil. En la pantalla, el nombre de su cuñado, Miguel, que pasaba unos días de vacaciones con su mujer y su hijo en el camping de Somo como hacían desde hace años.

A Jessica le extrañó, “era raro que me llamase mi cuñado. Lo normal es que me llamara mi hermana desde su móvil o desde el de mi sobrino” recuerda Jessica en esta entrevista a COPE Cantabria.

Cuando contestó, al otro lado de la línea no escuchó la voz de su cuñado, sino la de la propietaria del camping Somoparque. “Ha habido un accidente, un atropello. Tu hermana y tu sobrino han fallecido” me dijo.

Un año del triple atropello mortal en Suesa





El shock fue tremendo. Jessica, que en ese momento estaba sola en casa, llamó a sus hijas y a su pareja, que estaba trabajando en su bar de Sestao, para que fueran a casa. También llamó a su madre, pero no contestaba al teléfono. “Fuimos a buscarla y decirle a mi madre en la calle lo que había pasado, ha sido lo más duro que me ha tocado decirle” cuenta Jessica.

Al principio solo pude decirle que había fallecido Erika y al poco, entre gritos de angustia y dolor, que también había muerto su nieto Ethan.

Como pudieron hicieron esa misma noche el viaje desde Sestao hasta Somo, donde se encuentra el camping a cuya entrada tuvo lugar el mortal atropello.

Al llegar lo que se encontraron fue terrible. Su cuñado y su otro sobrino, que lo vio todo, en shock, destrozados, con los paramédicos, los psicólogos…

Los días posteriores no fueron mucho mejores. “Todo es papeleo, no tienes tiempo para asimilar lo que ha pasado. Recoges los objetos personales de tu hermana y sobrino, es muy duro. No se lo deseo a nadie”.

Lugar en el que ocurrió el triple atropello mortal en Suesa





Ha pasado un año y aún no se han cerrado las heridas, “es muy complicado, puedes convivir con el dolor y las ausencias, pero esto es algo que te cambia la vida. No vuelves a ser la misma persona”.

Jessica sufre al recordar lo que ha supuesto la muerte de su hermana y su sobrino. “Mi cuñado se ha quedado con su niño solo; mi sobrino se ha quedado sin madre y sin hermano; mi madre sin hija y sin nieto; yo sin mi hermana y mi sobrino”. Son perdidas muy dolorosas y más de la manera en la que han sido, dice Jessica.

El conductor que cometió el triple atropello mortal, en el mismo falleció otra mujer de 68 años amiga de la familia, dio positivo en alcohol y drogas y conducía muy por encima de la velocidad permitida en la vía en la que ocurrió.

Cuando la hermana de Erika conoció los detalles del suceso, al dolor se sumó la rabia, la impotencia. Reconoce que no sabe cómo hubiera reaccionado si se llega a encontrar con el autor del atropello.

El conductor se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio, aunque Jessica siente que para cosas así no hay justicia. “Sabemos que como mucho le caerán seis años, que no es ni la cuarta parte de lo que ha causado” se lamenta.

¿Qué nos queda? Se pregunta Jessica y ella misma se responde: “Que estos atropellos mortales por una conducción temeraria se penen igual que alguien que mata por matar”.