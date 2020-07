La Fundación Franz Weber alerta del lamentable estado de los animales de la Magdalena y pide el cierre del zoo

El informe elaborado por la fundación Franz Weber exige el cierre inmediato del minizoo de la Magdalena y advierte del lamentable estado en el que están muchos de sus animales en estos momentos. Según el autor del informe, el veterinario David Perpiñán, muchos de los ejemplares que habitan allí están claramente enfermos y no reciben los cuidados necesarios por falta de preparación del personal. Perpiñan ha presentado vídeos donde se ve a algunos pingüinos con problemas para respirar, focas y leones marinos sin visión y animales con el cuerpo repleto de algas "algo completamente antinatural".

Y todo esto con una instalación que cuenta con un presupuesto millonario y donde el coste por animal es de 30.000 euros al año, un gasto que no se corresponde con los cuidados que reciben. Uno de los detalles más alarmantes del informe es que los trabajadores del zoo no tienen ni experiencia ni formación para trabajar con animales y las instalaciones tampoco son las adecuadas. " El agua esta muy sucia, los animales nadan en sus propias heces y el espacio no esta diseñado para ellos.

Fuera de la ley

Según el veterinario, el zoológico de la Magdalena ha estado operando de forma ilegal 12 años con la connivencia del Gobierno de Cantabria que hacía inspecciones "de risa" y en estos momentos asegura que los incumplimientos son continuos. " La ley se la saltan punto por punto y por eso pedimos el cierre inmediato de la instalación".

Por último Perpiñán ha asegurado que la ideas que ha lanzado el ayuntamiento de Santander para habilitar un centro de recuperación animal son irrrealizables porque no hay personal perparado para ello. Además recuerda que ya ha habido una denuncia por el mal estado del zoológico y que cerrar la instalación es la mejor medida para evitar problemas en el futuro.