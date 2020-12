Fallece Juan Hormaechea

El ex Presidente del Gobierno y ex alcalde de Santander Juan Hormaechea ha fallecido a los 81 años de edad. Alejado de la política en las últimas décadas, Hormaechea reapareció en la vida pública en 2019 cuando se especuló que podría encabezar la lista regional de alguna formación en las elecciones autonómicas del mes de mayo pero finalmente no dio el paso.

Antes tuvo una larga y exitosa carrera política. En su haber está la apertura del Parque de la Naturaleza de Cabárceno o la construcción del Palacio de Festivales de Santander. Comenzó su actividad en 1973, cuando fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Santander por el tercio familiar.1​ Más tarde, en 1976, fue designado primer teniente de alcalde. Tras las elecciones generales de 1977 fue designado alcalde de Santander. En las primeras elecciones municipales, celebradas en 1979, fue cabeza de lista por la Unión de Centro Democrático. La lista de UCD fue la más votada, pero sin conseguir mayoría absoluta. A pesar de que el PRC había pactado con los partidos de izquierda (PSOE, PCE y PTE-ORT), con los que sumaban mayoría absoluta, la elección de Jesús Cabezón (PSOE) como alcalde,2​ los regionalistas finalmente votaron a su propio candidato, lo que permitió la elección de Hormaechea.3​ Más tarde, en las elecciones municipales de 1983 volvió a ser reelegido al frente de la Coalición Popular en calidad de independiente. Juan Hormaechea continuó en la alcaldía hasta el año 1987 cuando decidió dar el salto al gobierno autónomo.

En las elecciones autonómicas de 1987, fue investido como presidente del Gobierno de Cantabria como independiente en las listas de AP. Realizó unas desafortunadas declaraciones acerca de miembros de su propio partido, entre ellos José María Aznar que provocaron la retirada del apoyo de la cúpula nacional del PP. En el mes de diciembre del año 1990 una moción de censura avalada por PP, PSC-PSOE, PRC y CDS, le destituyó de su cargo. El socialista Jaime Blanco del PSOE fue entonces investido presidente del gobierno de Cantabria.

Juan Hormaechea volvería a ser presidente de Cantabria tras las elecciones de 1991, en las que se presentó con su propia formación política denominada Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA). A pesar de la mayoría simple obtenida por el PSC-PSOE con 16 escaños, Juan Hormaechea volvería a ser investido presidente del gobierno de Cantabria con los 15 escaños que obtuvo su partido la UPCA y el apoyo del PP (6 escaños).

Juicios y fin de su carrera política

Antes de concluir el mandato, en el año 1994 Juan Hormaechea dimitió de su cargo como consecuencia de una sentencia judicial que lo condenó a 6 años de prisión y 14 de inhabilitación, aunque debió permanecer como Presidente en funciones al no encontrar sustituto el Parlamento.4​

Hormaechea y todos los consejeros de su primer Gobierno (1987-1990) fueron juzgados en 1994 por diferentes cargos de prevaricación y malversación de fondos públicos, derivados de las irregularidades descubiertas por la Comisión de Investigación de la Asamblea Regional que fiscalizó su gestión.