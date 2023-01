El estreno de 'La Celestina', el musical 'Peter Pan' y John Malkovich, en la nueva temporada del Palacio

El Palacio de Festivales ofrecerá de febrero a junio 32 espectáculos, entre los que destacan el estreno de la versión de Eduardo Galán de ‘La Celestina’, con Anabel Alonso; la zarzuela 'Doña Francisquita'; el Ballet Nacional de Cuba; dos obras de Mario Gas, y el musical 'Peter Pan', así como grandes figuras como Nuria Espert; la bailarina Lucía Lacarra; John Malkovich o Rocío Márquez, “voz de la nueva generación del cante jondo”.

Esta nueva programación, que incluye cuatro estrenos, sucede a la que terminará a finales de enero con el musical 'Ghost' y que ha sido “histórica” por la “gran respuesta” del público, logrando incrementar un 33 por ciento el público de la última completa previa al coronavirus, con 10.000 espectadores más y “continuos llenos” de la Sala Argenta.

El consejero de cultura, Pablo Zuloaga y también la directora general de Acción Cultural, Gema Agudo, y el responsable de Programación del Palacio de Festivales, Carlos Troyano, han señalado que la nueva programación "incide" en las líneas generales que se han marcado en esta legislatura: es "abierta" "cercana al público" y en ella está presente la "perspectiva de género" dado que en ella "las mujeres tienen un peso específico". Además, "busca la excelencia y no dejar indiferente a nadie".

En ella hay artistas internacionales, nacionales y también de Cantabria, así como propuestas de diferentes géneros --incluyendo de nuevo la lírica-- tanto contemporáneas como clásicos "imprescindibles", como son, además de 'La Celestina'); 'Los santos inocentes' de Miguel Delibes protagonizada por María Adánez y Pepón Nieto; 'Electra', de Benito Pérez Galdós, y obras basadas en El Lazarillo o El Quijote.

Junto a estas obras que miran a los grandes clásicos, hay propuestas más actuales, con la nueva obra del director Mario Gas 'La isla del aire', con Nuria Espert y Vicky Peña, que cerrará los días 9 y 10 de junio la programación de primavera del Palacio de Festivales; 'Ladies Football Club' de Stefano Massine dirigida y adaptada por Sergio Peris-Mencheta, "el director más interesante del panorama nacional' en estos momentos a juicio de Troyano.

Entre las once propuestas de teatro programadas (cinco dentro del ciclo 'Miércoles Íntimos') destaca también la obra '¡Ay Carmela!, dirigido por José Carlos Plaza; 'Decadencia'; 'Miércoles que parecen jueves', de Juan José Millás y dirigida por Mario Gas, o el estreno de 'Anónimo', una versión del Lazarillo de Tormes' de Hilo Producciones bajo la dirección de Sandro Cordero.

Además, hay cuatro recitales, entre los que destaca 'The infernal comedy', que llegará a la Sala Argenta el 29 de abril y en el que John Malkovich da vida a un asesino en serie. Se trata de un drama para actor, dos sopranos y orquesta barroca con una puesta en escena muy particular en la que se interpretan arias de ópera de grandes compositores.

Antes de esa cita, el público podrá disfrutar de los recitales del pianista y productor musical nacido en cubano pero afincado en España Iván 'Melón' Lewis (16 de febrero); y del que ofrecerá el 25 de ese mes la cantaora de flamenco Rocío Márquez junto al jerezano Bronquio, una de las sensaciones de la escena electrónica en España.

Y ya el 17 de marzo llegará 'Casapalma, la reinvención de la tradición sonora cántabra', en el que la cántabra Irene Atienza y el madrileño Yoel Molina interpretarán temas del cancionero popular de Cantabria desde una perspectiva contemporánea, electrónica, en el que los sintetizadores y samplers se combinan con la pandereta o el rabel.

Otra de las novedades de la programación es que, "por primera", todas las orquestas que recalarán en el Palacio de Festivales están dirigidas por mujeres.

Así al frente de la Orquesta Sinfónica de Amberes estará Elim Cham; Clio Gould al mando de Britten Sinfonía, mientras que la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid está dirigida por Marzena Diakum; la Sinfónica del Principado de Asturias por Anna Rakitina y la del Cantábrico (OSCAN) por Paula Sumillera, que bajo su batuta protagonizará el estreno en España del Concierto para piano y Orquesta número 3 de Philip Glass.

La programación de música clásica se completa con el Cuarteo Brodskty.

Por otra parte, se han programado tres espectáculos de danza, entre ellos el espectáculo 'In the still of the night' de Lucía Lacarra & Matthew Golding, que abrirá el día 11 de febrero la nueva programación.

Otro será 'Eterno', de Carlos Rodríguez, que se sumerge en el mundo pictórico de Pablo Picasso, un espectáculo con el que el Palacio de Festivales se suma a la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del autor del 'Guernica', y ya en mayo llegará la actuación del Ballet Nacional de Cuba.

Otras importantes citas serán el espectáculo de 'Ya lo digo yo', del humorista Dani Martínez (11 de marzo) y 'Peter Pan, el musical', una súper producción de Theatre Properties, Atresmedia y Grupo Eventix con más de 20 artistas en escena y que cuenta con moderna tecnología teatral de luces, sonido, escenografía y vuelos para recrear la magia de esta historia legendaria, que llegará a la Sala Argenta los días 24, 25 y 26 de marzo, con cuatro funciones.

Tampoco la nueva programación se olvida de los más pequeños y se han programado tres espectáculos dentro del ciclo 'El Palacio con los niños': 'La reina del Arga', que cuenta con el Premio a la Mejor Interpretación en FETEN 2022 y que habla de la historia de las artes circenses; el de danza y animación en vídeo 'MiraMiró', que nace del universo de Joan Miró, y '¿Cuándo viene Samuel', de Ultramarino Lucas, que recibió el Premio al Mejor Espectáculo FETEN 2022.

Además, en la rueda de prensa se ha anunciado que el Festival de Música Indie 'Indiferente' se celebrará el 1 de abril, aunque no se han dado más detalles ya que se presentará más tarde.

El calendario de venta de abonos y localidades arrancará este, martes, día desde el que se podrán adquirir los abonos generales (hasta el 20 de enero, inclusive).

Los abonos de ciclo se podrán comprar los días 21, 24, 25 y 26 de enero; los Amigos del Palacio podrán hacerlo el 27 y 28, y el público general a partir del día 31.

En esta ocasión, entre los abonos figura el del ciclo los 'Miércoles Íntimos', una propuesta que, según se ha dicho, ha ido ganando adeptos y que sirve para "desestacionalizar" la programación del Palacio de los fines de semana. Tiene un precio de unos 76 euros e incluye cinco espectáculos.