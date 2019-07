Dos equipos trabajan en el rescate de las tres espeleólogas desaparecidas en Arredondo

Dos equipos de rescate se encuentran en estos momentos en el interior de la cueva de Coventosa para tratar de localizar a las tres espeleólogas que se adentraron el sábado en la cueva de Arredondo y que el domingo no salieron a la hora prevista. Por ahora no hay noticias ni de las mujeres ni de los rescatadores aunque todos los miembros del equipo creen que " esto es una buena noticia" ya que por las horas transcurridas deberían de haber salido ya al exterior. " Si no lo han hecho es muy probable que sea porque han localizado a las mujeres".

La salida de los rescatadores estaba prevista, si lo hacen solos, hacia las doce del mediodía o una de la tarde, según ha indicado a Europa Press Carmen Magaña, técnica de guardia del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria.

El equipo entró a la cavidad por Cueto pasada la una de la madrugada, antes de que otros cuatro rescatadores -los que ya han salido- lo hicieran por Coventosa, y después de descartar que las mujeres estuvieran en una galería vertical junto a la boca, de unos 500 metros de profundidad, donde no vieron ni escucharon nada. en los últimos minutos un tercer equipo ha accedido también por la entrada de cueto para tratar de tener noticias de sus compañeros y poder trasladarlas al exterior.

Se supone que al no haber salido por sus propios medios las mujeres podrían haberse perdido y estar cansadas, y entonces el recorrido -de doce horas en condiciones normales- es "más lento" y "se alarga un poco más" la salida, ha apuntado Magaña.

En el supuesto de que hayan tenido algún percance o problema de salud en el interior de la cueva y que precisaran ayuda de más medios -humanos o técnicos-, los rescatadores deben salir al exterior a comunicarlo.

Los otro cuatro expertos que entraron por Coventosa salieron sin noticias a primera hora de la mañana, una vez realizado el recorrido desde esa boca, que se tarda unas ocho horas y que implica atravesar una zona de lagos.

Por ahora, no se descarta "ninguna hipótesis" de lo que haya podido suceder en el interior de la cavidad, y están informados y alertados el 061 Cantabria y el helicóptero del Gobierno de Cantabria por si tuvieran que desplazarse a la zona o intervenir en cualquier momento.