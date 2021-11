Denunciado el intento de secuestro de una menor en un colegio de Santander

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras la denunciada realizada por un vecino de Santander que asegura que un individuo intentó secuestrar a su hija de 4 años cuando salía de su colegio en la zona de Cajo. La noticia ha corrido como la polvora en las últimas horas después de que el padre publicase los hechos en sus redes sociales.

Según el relato que ha hecho en Cope los hechos ocurrieron a la salida del colegio. En ese momento un individuo se presentó ante la cuidadora del centro asegurando que era el abuelo de la menor. Cuando se alejaba con ella, la niña se dio cuenta de que era un desconocido, comenzó a gritar y logro zafarse mordiendole la mano y volviendo de nuevo al colegio.

El hombre desapareció rapidamente ante la incredulidad de otros padres que en ese momento estaban en el entorno del colegio. Afortunadamente todo quedo en un susto aunque el padre ha querido hacer publico el suceso para alertar al resto de familias. "Gracias a dios la niña no se va con nadie y reaccionó rapidamente al darse cuenta de que no era el abuelo". Esto no se puede quedar así y por eso hemos decidido denunciarlo para que se ponga más vigilancia y los padres estemos más antentos.

Tanto Federico como la dirección del centro Santa María Micaela ya han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional. El colegio también ha enviado un comunicado a las familias donde reconoce los hechos, asegura que se ha puesto en contacto con la Policía y con los organismos oficiales correspondientes para "para garantizar la integridad de los menores".

La dirección también reitera que se seguirán aplicando los protocolos de entrega de los alumnos y como medida de refuerzo se van a actualizar los datos de los autorizados a recoger a los menores.

Por último ruegan a las familias que si se detecta la presencia de personas sospechosas en las inmediaciones del colegio se comunique de forma inmediata para proceder a identificarlos.