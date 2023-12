Dejar de comer: la mejor solución después de un empacho

Las comilonas forman parte de la tradición navideña, y el exceso de sal, grasas, azúcar o alcohol pueden provocar molestias gástricas que, en la mayoría de los casos, no irán más allá y desaparecerán a las horas, pero en algunas ocasiones también derivan en complicaciones más graves.

Según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, las celebraciones de estas fechas pueden llegar a aportarnos entre un 30 y un 50% más de las calorías que necesita a diario nuestro organismo. En algunas ocasiones, se llegan a alcanzar las 3.000 calorías en una sola ingesta, algo extremadamente excesivo si se tiene en cuenta que el cuerpo necesita entre 1.600 y 2.500 kcal al día.

Esta sobreingesta tiene consecuencias para la salud y prueba de ello es que las urgencias e ingresos hospitalarios suelen aumentar un 25% los ingresos por atracones navideños. "Disfrutar de todo, pero con moderación", es el consejo de nuestro asesor en nutrición, Félix Ruiloba, con quien hemos hablado en Herrera en Cope Cantabria.

DIPSEPSIA o EMPACHO

No es más que una irritación del intestino debido a los abusos de estos días y para mitigar la dispepsia o lo que todos conocemos como empacho es:"lo mejor no hacerlo trabajar, no comer", afirma nuestro nutricionista de cabecera."Comamos cuando tengamos hambre, si no es preferible dejar el intestino tranquilo y cuando empecemos a tener apetito, ir introduciendo alimentos de fácil digestión como el caldo con fideos o pollo".

Una vez cometidos los excesos tendemos a pensar que alimentos más saludables como el arroz nos van a poder aliviar y tampoco es lo más recomendable. Su alta composición en hidratos de carbono hace que:"se dispare la insulina que favorece el hambre y lo que se debe hacer es no comer mucha cantidad", según nos ha contado Félix Ruiloba.

Comer despacio, hacer ejercicio leve, evitar cafés y té y agua mejor tibia, igual que los pocos alimentos que debemos ingerir tras un empacho, y siempre con moderación han sido las pautas que nos ha trasladado.

