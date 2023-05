El Colegio de Médicos irá a los tribunales si Pesquera no da marcha atrás con la nueva agenda

El Colegio de Médicos de Cantabria ha enviado un requerimiento formal al consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, para que "ordene lo necesario para terminar con las restricciones" al ejercicio de los médicos de Atención Primaria originadas por el nuevo sistema de la gestión de la demanda, y ha advertido de que contempla ir a los tribunales si no se atiende esta petición.

El Servicio Jurídico del Colegio ha analizado la situación derivada del nuevo sistema concluyendo que "vulnera los derechos del médico de Atención Primaria a desarrollar plenamente su profesión y sus competencias, impidiendo que pueda realizar labores tan necesarias como programar el seguimiento que necesitan sus pacientes", al "no poderles citar cuando es necesario".

Por ello, ha elaborado un documento firmado por el presidente del Colegio de Médicos, Francisco Javier Hernández de Sande, cuyo objetivo es "solucionar el problema" que ha suscitado el nuevo sistema apelando al máximo responsable de la Sanidad cántabra a que lo retire "por las restricciones que genera a los facultativos", y en caso de no hacerlo, "iniciará los pasos correspondientes" ante los tribunales para "restablecer" el derecho de los médicos de Familia "a decidir cuándo deben citar y atender a sus pacientes".

LOS MÉDICOS ESPERARÁN HASTA DESPUÉS DEL 28M

El Sindicato Médico descarta de momento movilizaciones de los facultativos de atención primaria tras la implantación del nuevo sistema de citas impuesto por el SCS. "No es el momento y menos cuando no sabemos quién va a estar en el Gobierno tras el 28 de mayo" asegura su secretario general Óscar Pascual. "Esperemos que el día 28 surja otra administración del tinte político que sea, que eso nos da igual, pero con otras personas desde luego porque si no, el conflicto en sanidad sí se avecina profunda e intenso seguro."

El Sindicato Médico rechaza la nueva agenda médica, ya que tiene impone muchas limitaciones a los profesionales de AP. Se van a dar casos tan complicados de entender como que un paciente que coja una baja será él quien vuelva a citarse cuando lo considere oportuna. El médico no le va a poder citar para hacerle seguimiento, asegura Pascual.

"Los médicos tenemos por formación una responsabilidad, si nos la quitan y estas agendas lo hacen, nos convertimos en marionetas de quien mueve los hilos"