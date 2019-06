Ciudadanos advierte al PP: "nosotros no hemos venido aquí a hacer un David González"

“El PP no ha entendido la situación: nosotros no hemos venido aquí a hacer un David González”, ha asegurado el concejal electo de Ciudadanos (Cs) Santander, Javier Ceruti, tras la reunión que ha mantenido con la alcaldesa en funciones de Santander, Gema Igual. Una cita a la que ha asistido junto al secretario de Acción Institucional de Cs Cantabria, Diego Marañón, y tras la que se ha mostrado contundente al afirmar que “no hemos venido a modificar la propuesta o llegar a un documento de consenso, sino a ver si aceptan o no las condiciones que imponemos”.

“Consideramos el documento imprescindible para impedir que nos ninguneen o nos impidan hacer nuestra acción de Gobierno”, ha subrayado Ceruti, que quiere cerrar un acuerdo a través del que las medidas programáticas planteadas por Cs “puedan hacerse efectivas”. “No venimos a aceptar unos cargos a cambio de transigir y tragar con una política que no sea la nuestra”, ha manifestado el concejal electo de Cs, que esta tarde ha avanzado que recibirá “un sí o un no” a las condiciones que ha trasladado a los populares.

Según Gema Igual, lo que le ha planteado Cs es un "lo tomas o lo dejas" un sí o un no a un documento que le hizo llegar ayer por la tarde sin posibilidad de negociación y que además incluye cuestiones de difícil cumplimiento como que el partido naranja asuma responsabilidades que corresponden a funcionarios. "Es un sí a todo lo que dicen o perdemos el gobierno municipal", ha dicho la alcaldesa en funciones, quien dará una respuesta a Ceruti esta tarde tras hablar con su equipo y con su partido