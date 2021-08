El PP cántabro "sorprendido" por el ataque de Vidal de la Peña a la dirección regional

En la dirección regional del PP están "sorprendidos" por la declaración pública de su diputado Lorenzo vidal de la Peña en la que ha solicitado una renovación de liderazgo dentro del partido a pocos meses vista de la celebración del congreso autonómico.

Así lo ha reconicido la secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, la única voz autorizada que hasta el momento ha hablado de este asunto. González revuelta considera "sorprendente" la tribuna de opinión del diputado en El Diario Montañés y cree que es una opinión "personal" que "quizás" responda a que sus "expectativas personales han sido frustradas".

El diputado del PP en el Parlamento de Cantabria Lorenzo Vidal de la Peña asegura en su escrito que el partido "necesita un liderazgo íntegramente renovado", y "al modo Ayuso", y lo precisa "ahora" porque "hay una comunidad entera esperando y ya va corriendo prisa".

Vidal de la Peña ha advertido de que si el PP sigue retrasando la remodelación que debe llevar al partido al Gobierno, "llegará tarde". "Podemos seguir jugando al juego de los nombres o preguntarnos de una vez qué quieren decir los cántabros cuando dicen que en Cantabria no hay oposición", ha afirmado el también empresario cántabro.

A su juicio, el partido necesita "un plan estratégico que le saque de las catacumbas con vistas al mar de El Sardinero y le acerque a la realidad de la calle" y un "equipo capaz de reconciliar a los propios y sumar a los ajenos".

Nadie lo esperaba

La número 2 de los 'populares' cántabros ha asegurado que el diputado, que se incorporó al partido en 2019, no había expresado esas inquietudes de forma interna. "Por eso nos ha sorprendido", ha dicho.

González Revuelta ha recordado a Vidal de la Peña que el partido al que ahora pide renovación es "el mismo" y tiene "el mismo líder", María José Sáenz de Buruaga, que tenía cuando se incorporó al mismo y formó parte de la candidatura popular de cara a las elecciones autonómicas de ese año.

"No sabemos qué es lo que ha cambiado y a qué responde la tribuna. Quizás unas expectativas personales que han sido frustadas o no sabemos a qué puede responder", ha dicho González Revuelta, que ha recordado que solo se trata de una opinión "personal" del diputado puesto que dentro del partido "no representa a nadie".