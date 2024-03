Cantabria, segunda comunidad autónoma con el precio del alquiler de garaje más alto: es inadmisible

Cantabria, con 92,44 euros al mes, es la segunda comunidad autónoma con el precio del alquiler de garaje más alto, solo superado por Baleares (93,38 euros), según el estudio 'Variación acumulativa de los garajes en España en 2023' de Fotocasa.

A pesar de mantenerse estable en España a lo largo del 2023, el precio de los garajes sigue siendo un valor al alza en nuestra comunidad, para malestar y disconformidad de Juan, vecino de Nueva Montaña e inquilino de un garaje en San Martin del Pino: "No entiendo como siendo una comunidad tan pequeña estemos situados tan arriba. Es inadmisible".

En Santander, Carmen nos abre las puertas de uno de sus seis garajes situados en la Plaza de las Cervezas. El espacio interior y la existencia o no de columnas son aspectos fundamentales que encarecen el precio del alquiler: "Siempre empiezo enseñando las plazas de 130 euros. Si por dimensiones, el cliente no resuelve su demanda, también tengo garajes de 145, pero claro, lo que no puede ser es que pretendas que el precio sea el mismo y las características diferentes".









No solo en la capital encontramos precios por encima de la media nacional. En Astillero, Lucia nos presenta tanto su oferta como las características de su garaje: "Son 100 euros. Es una plaza cerrada de 3 metros de ancho y 4,55 metros de largo". Ante la pregunta de si el precio es negociable, su dueña lo tiene claro: "Son 100 euros. Hay muy poco garaje en Astillero, no creo que te lo vaya a bajar, la verdad".

"2024 apunta a un dinamismo en la demanda de vehículos, lo que podría afectar al aumento del alquiler de las plazas de garaje", ha recalcado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

BALEARES, LA MÁS CARA

En cuanto a las comunidades autónomas que han visto caer el precio de los garajes en alquiler en el último año, Asturias fue donde más retrocedieron los precios, un 9,2%, seguida de Andalucía, con una reducción del 0,03%.

Por otro lado, las comunidades en las que más se ha incrementado el precio son: Baleares (+8,9%), La Rioja (+7,8%) y Aragón (+7%).

De esta manera, los precios del alquiler mensual más alto en garajes se registran en Baleares (93,38 euros), Cantabria (92,44 euros), País Vasco (87,70 euros), Cataluña (79,54 euros), Madrid (78,58 euros), Canarias (73,51 euros) y Andalucía (70 euros).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado