Cantabria confirma un nuevo caso de coronavirus

La responsable de Salud Pública del Cantabria Paloma navas ha confirmado que ya se ha elevado a 11 el número de afectados por coronavirus en la región. El último caso se ha conocido en las últimas horas y se trata de una " persona joven" que se ha infectado en el País Vasco al estar en contacto con otras personas afectadas. Sanidad no ha querido desvelar si se trata de un hombre o una mujer pero aseguran que tiene " sintomas leves y permanece aislado en su domicilio".

En estos momentos solo dos de los cuatro pacientes que estaban el Valdecilla permanecen hospitalizados. Los otros 8 están en sus domicilios y no recibirán el alta hasta que no se confimen dos análisis negativos consecutivos. En cualquier caso las autoridades sanitarias insisten en que se encuentran bien y sus sintomas también son leves. Por ahora no hay ningún profesional sanitario que esté contagiado pero se espera que el número de casos aumente en la región viendo la evolución del virus en otros territorios.

no estigmatizar

Paloma Navas ha lanzado un mensaje en el que pide a la población que " no se estigmatice" a las personas o a los familiares que hayan podido ser contagiados como ha ocurrido con una familia en la región. Sin dar demasiados detalles ha asegurado que han recibido noticias de un caso así en Cantabria después de que los vecinos tuviesen la información de que una persona se había hecho las pruebas del coronavirus.

Mientras tanto se mantienen las recomendaciones habituales. Lavarse las manos constantemente y avisar al 112 en caso de que se tengan síntomas como tos o fiebre. Sanidad irá actualizando los protocolos a medida que se conozca la evolución de la epidemia.