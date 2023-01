La ausencia de Igual en la cena de gala del Gobierno se convierte en culebrón

‘Cena de amigos’, ‘La cena de los idiotas’, ‘Cena perfecta’, ‘La última cena’... hay un buen ramillete de películas que tienen como argumento la organización, disfrute o no de la pitanza y regreso a casa de los comensales.

Yo no me atrevería a ponerle título, pero lo sucedido en la cena de gala del Gobierno de Cantabria en Madrid, tiene los ingredientes necesarios para convertirse, al menos, en un telefilme de serie B.

PRIMER PLATO

Con motivo de la celebración del Día de Cantabria en Fitur el 20 de enero, el gobierno regional volvió a organizar una cena de gala la víspera, en esta ocasión en el Hotel Eurobuilding de la capital.

Hasta allí se acercaron personalidades del mundo de la política, la empresa, la cultura y la sociedad. Muchos de ellos amigos personales del presidente Miguel Ángel Revilla, otros muchos como representantes institucionales que son. Entre estos últimos, la alcaldesa de la capital de Cantabria Gema Igual.

Igual llegó a la sala donde se celebraba la cena de gala con tiempo. Charló con unos y con otros, escuchó los discursos de las autoridades, pero cuando iba a empezar la cena se marchó. En su mesa redonda, no había sitio para un comensal más.

¡La alcaldesa de Santander no tenía sitio para cenar en la cena ofrecida por el Gobierno de Cantabria!

Sin poner mala cara y sin armar escándalo, Gema Igual abandonó la sala acompañada por un directivo del Banco Santander, entidad pagadora del ágape, que le ofreció su sitio. Ofrecimiento que la alcaldesa declinó.

SEGUNDO PLATO

En la mesa en la que debiera haber cenado la alcaldesa Gema Igual, ocupaba otra silla el consejero de turismo del Gobierno de Cantabria, Javier López Marcano. Marcano ha asegurado que lo que cuenta la alcaldesa de la capital no es cierto. Dice el consejero que Gema Igual estuvo sentada a la mesa y que si no se quedó a cenar no fue por falta de sitio sino porque no quiso quedarse al tener otro compromiso de su partido, el PP. Ni error de protocolo, ni descortesía hacia la alcaldesa de la capital, no ceno porque tenia otros planes que ya había comunicado al gobierno regional.

POSTRE

La alcaldesa Gema Igual no ha querido en ningún momento responsabilizar a nadie por lo que siempre ha dicho “fue un error de protocolo” pero sí hubiera agradecido una llamada desde el Gobierno de Cantabria aclarando el motivo de por qué no tenía sitio en la mesa para cenar.

Desde el Gobierno de Cantabria acusan a la alcaldesa de mentir al no contar la verdad de su ausencia en la cena de gala. Igual a ella le hubiera gustado cenar en la mesa de Revilla y sus amigos-Bertín, Padilla, Mota, Griso...- pero tampoco era mala compañía un consejero y una secretaria de estado, aseguran.

PROPINA

Por si hay algún interesado que, más allá de esta película ,en lo que de verdad estaba interesado era en conocer lo que unos cenaron y otra se perdió, aquí dejo el menú de la dichosa cena.