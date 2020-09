Arranca en Valdecilla el ensayo de la vacuna del Covid-19 en España

El hospital universitario Marqués de Valdecilla ha comenzado este lunes a administrar las primeras dosis de vacuna desarrollada por la farmaceútica Janssen a los 40 voluntarios . En tan solo un día se presentaron 250 personas voluntarias para participar en este ensayo, de las que unicamente fueron seleccionadas 40. Ha todos se les realizó un interrogatorio , una exploración física, asi como una serie de análisis para ver si cumplian con los requistos necesarios para participar, entre ellos estar sanos y no haber pasado el coronavirus. Este es el caso de Ana Lute, una profesora de ingles de 54 años que este martes recibirá la primera dosis. En los micrófonos de Cope Cantabria Ana explicaba que estaba tranquila, con muchas ganas y muy emocionada. Explica que se presentó como voluntaria porque siempre la ha gustado ayudar y hacer cosas de forma altruista. "me es gratificante poder aportar mi granita de arena".

El personal encargado del ensayo ya le ha explicado como será la rutina a seguir. " No es el virus del coronavirus, por eso no lo podemos ni coger nosotros ni transmitirlo. Nos han dicho las pautas. Hay varios grupos, algunos les vacunarán un día. Luego la segunda dosis al mes, otro grupo a los dos meses.......... Así con distintos tiempos desde la primera vacuna", explica Ana. Además Les han informado de que lo que les van a inyectar es como si les puesiesen una vacuna normal, por lo que no tiene porque darles ningún problema.

En total habrá 10 grupos distintos de vacunación, porque se van a testar diversos pefiles de posología, diferentes dosis, en diferentes esquemas de tiempo, una, dos, tres dosis, incluso va a haber un grupo de placebo. El seguimiento será también muy variable según los grupos, porque las listas se espaciarán entre un mes, mes y medio, y los primeros resultados, problablemente estén en 6 meses. No obstante, el seguimiento a los pacientes será más largo para comprobar la seguridad.

El ensayo desarrollado por la farmacéutica Janssen se va a realizar en total en tres hospitales, donde participarán un total de 190 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años y también mayores de 65.