Dr. Ángel Ruiz-Cotorro, tras ganarle al coronavirus: "Hay momentos críticos en los que me agarré a todo..."

El Doctor Ángel Ruiz-Cotorro es una de las eminencias de la medicina deportiva en España. Es desde hace muchos años el jefe médico del equipo español de Copa Davis, y a su vez el doctor personal de, quizá, el mejor deportista español de todos los tiempos, Rafael Nadal. Y es de Santander. Aunque trabaja y vive en Barcelona, defiende en todo momento su tierra, de la que presume siempre que puede.

Ángel ha ganado una muy dura batalla contra el coronavirus. Este martes, ha charlado con Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" de Cope Cantabria sobre su pelea, aunque también ha habido tiempo para conocer si es buen embajador de su tierra.

. Lo primero de todo, ¿cómo está?

Estoy mucho mejor cada día, evolucionando bien, y espero que esto sea para el futuro una experiencia, mirar el lado positivo. Pero bien, estoy bien.

. En el canal de Youtube de la Federación Espola de Tenis confesó recientemente que mucha fuerza empleada para superar la enfermedad se la transmitió los innumerables mensajes diarios que recibía de los deportistas, sobre todo los tenistas..

Pues sí. Esos mensajes de apoyo de los jugadores de tenis, de mi familia, de todo el mundo..., me llenaban de energía y fuerza; fueron muy importantes para seguir en la lucha.

. ¿Qué fue lo más duro que tuvo que superar del coronavirus, y a qué se agarró?

La enfermedad es muy larga, en mi caso también, cuando te crees que estás bien entras en momentos críticos, unos sí y otros no, y en esas 48 horas yo me agarré a todo..., a todo lo que había aprendido, a lo que me enseñaron los jugadores, lo que he visto de lucha en el deporte... Es lo que intenté hacer y me sirvió para mucho.

. Se suele decir que los médicos muy malos pacientes. ¿Ha sido el caso o se ha dejado llevar?

Me he dejado llevar en algunos casos porque no podía, y otras veces porque realmente me dí cuenta de que la situación lo requería. Creo que he sido un buen paciente.

. ¿Le da rabia, habiendo padecido gravemente el coronavirus, que alguien pueda banalizar o restar importancia a la enfermedad, sobre todo viendo casos como el del domingo, con la imprudencia de muchos adultos a la hora de no seguir las recomendaciones sanitarias a la hora de salir con sus hijos a la calle?

Sí, pero la verdad ahora, creo que la gente está empezando a entender lo que es. Nos ha faltado al principio información a todos, y claro..., hasta que la gente no ha visto la situación no se ha dado cuenta. También tenemos que evitar que se vuelvan a repetir esas imágenes y ser conscientes de que este va a ser un proceso largo.

. Aunque trabaja y vive en Barcelona, Santander es su casa también, ¿no?

Sí que es mi casa, sin ninguna duda y cada vez más. Me han tratado muy bien en Barcelona pero mi idea siempre está en Santander.

. ¿Y cómo “vende” la tierruca a esos deportistas de primer nivel con los que trabaja? A todo el mundo se le viene a la cabeza el nombre de Rafa Nadal...

Por supuesto que todos lo conocen. Yo soy un gran defensor de mi tierra, y los tengo a todos preparados para cuando se pueda y ellos tengan tiempo vayan por allí, y Rafa en especial. Lo que pasa es que tiene poco tiempo... Pero hay muchísima gente del mundo del tenis, los que trabajan con los jugadores o los propios tenistas que se escapan con frecuencia por nuestra tierra.

SERVICIO COVID-19 Y DEPORTE

La experiencia de Ángel peleando contra el coronavirus le ha servido para crear un proyecto totalmente altruista. Ofrece a través de la web www.clinicammtenis.com un plan integral gratuito de asesoramiento para la vuelta a la práctica deportiva, tras estos meses de confinamiento. Está dirigido a todo tipo de personas; que hayan superado el coronavirus, personas asintomáticas, profesionales del deporte... todos pueden cumplimentar sus datos y enviar a la web su consulta, duda, o problema físico a la hora de iniciar la práctica deportiva, y un experto grupo de profesionales le darán respuesta.

Es una ayuda a la vuelta a la actividad para quienes, debido al confinamiento, no han podido entrenar con la exigencia necesaria. También sirve como asesoramiento a las personas que han entendido que el deporte ayuda a mantenerse más activo, y quieren empezar una rutina deportiva que permanezca en el tiempo creando un estilo de vida saludable, con la prevención como punto de partida.