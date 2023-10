62.000 pensionistas están acreditados en Cantabria para hacerse con un paquete del Imserso

Colas de pensionistas este fin de semana en las puertas de las agencias de viajes para hacerse con su destino favorito. 62.000 pensionistas han recibido su acreditación para poder hacerse con uno de los paquetes que se ofertan. Y es que los mayores se muestran entusiasmados con este tipo de viajes.

"Nosotros somos mi mujer y yo y solemos hacer un viaje o dos desde hace muchos años", asegura Emilio, uno de sus usuarios."Durante un tiempo hemos hecho balnearios, Canarias y ahora mucho la península. Llevo 15 años utilizando este programa de viajes y estamos muy contentos".

Por su parte, Teresa, otra de las usuarias, asegura que" Suelo viajar con mi marido todos los años en enero 8 días. Estoy muy contenta de que salgan porque me permite conocer lugares increíbles".

Los paquetes del Imserso suelen costar entre 300 euros, 8 días para una persona y 500, el mismo tiempo, para una pareja. Sin embargo, no supone una ganancia para las agencias de viaje, pero sí mucho trabajo. "Es mucho trabajo, pero una rentabilidad baja. La marca el Gobierno de España. Ellos nos dicen lo que nosotros cobramos, que es 14,5 euros por plaza. Tenemos que darles documentación, 4 o 5 veces. Nosotros estamos igual un mes, el primero ocupados continuamente viniendo gente", explica Carlota de Viajes Azul Marino.

Benidorm, la zona de Andalucía y Canarias, son los destinos más cotizados, siendo los meses de abril y mayo los más demandados. Algo que suele hacer que muchos pensionistas se puedan ir de viaje a varios destinos, al no agotarse las plazas. "No hay bastantes plazas en abril y mayo para todo el mundo. Porque los viajes es octubre, noviembre, diciembre... hay gente que hace cinco viajes porque no les importa viajar en enero".

El Gobierno de España ha sacado más de 4 millones de plazas para viajar con el Imserso y en Cantabria contamos con 129.000 pensionistas.