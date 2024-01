35.000 voluntarios forman parte del Cohorte Cantabria: "Es un hito a nivel europeo"

Cohorte Cantabria es un estudio único y pionero en España que permitirá avanzar en el conocimiento de las enfermedades. Se recogen datos de salud y muestras de voluntarios que serán laclave para el progreso de la medicina de precisión y establecer estrategias de salud en la región.

34.500 personas forman parte ya del mayor proyecto de investigación sanitaria en Europa. El objetivo este año es llegar a los 50.000 voluntarios que se pueden inscribir en la web https://cohortecantabria.com. Los únicos requisitos tener entre 40 y 70 años y ser residente en Cantabria. "Se trata de todo un hito", ha asegurado en Herrera en COPE Cantabria el jefe del Servicio de Inmunología de Valdecilla,"cuando lo contamos fuera les llama muchísimo la atención el ritmo de incorporación de voluntarios".

El objetivo principal es aportar conocimiento sobre los principales determinantes de salud y enfermedad en nuestra región. Para ello, se toman muestras de sangre e información sanitaria y socio-demográfica de los voluntarios a los que se le hará un seguimiento médico continuado por parte de los investigadores del proyecto.

"No es un estudio de salud, para eso está el servicio cántabro de salud y la asistencia sanitaria, los voluntarios de este proyecto están en un proyecto de investigación y sus muestras y datos son fundamentales y esperamos que en los próximos años los resultados de Cohorte sirvan para tomar medidas de salud en nuestro entorno, pero no es un análisis ad hoc para cada una de las personas que participan. El objetivo es investigar, no atender o hacer una asistencia sanitaria" ha contado el doctor Marcos López.

En cuanto a los resultados, por una parte, se tendrán los de las analíticas individuales de cada participante y también los que se obtienen del análisis de composición corporal que se pueden solicitar y de hecho ya se les están enviando. Por otra parte, están los datos generados y que se van a utilizar en los diferentes proyectos de investigación."Es una plataforma para investigar y a través de la cual surgen otros proyectos en los que estamos participando ya y aun con todo nuestra intención es volver a hacer un llamamiento a los voluntarios para una serie de encuestas, y profundizar en cuestiones que ya hicimos al entrar en Cohorte y otras más avanzadas. Y durante el 2025 llamarles para una nueva visita en el pabellón 20 y solicitar nuevas muestras para hacer seguimiento cada tres o cuatro años y otras nuevas para seguir avanzando en el estudio de las enfermedades y la salud".