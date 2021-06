Alfoz de Lloredo, un diamante en bruto

Recorrer caminando el Camino de Santiago, en mi caso por el tramo cántabro, permite descubrir zonas y rincones que quizás de otra manera no llegaría a conocer.

Es lo que me ha pasado en esta etapa de hoy que me ha llevado desde Santillana del Mar hasta Comillas. Son, sin duda, dos de las localidades con más tirón turístico de toda la región, con lo que intentar resaltar entre ellas no tiene que ser fácil. Le pasa a Alfoz de Lloredo, un ayuntamiento del que forman parte, entre otros, Oreña, Novales, Toñones, Cóbreces o Cigüenza.

Me han enamorado los dos últimos: Cóbreces y Cigüenza tienen por si solos argumentos suficientes para una escapada de fin de semana.

Cigüenza, pequeño y sencillo de recorrer, alberga importantes muestras del patrimonio histórico de la zona como la iglesia de San Martín que data de 1743 y es la única muestra de arquitectura religiosa de estilo colonial en Cantabria. La casa del Allende o la casa de la Condesa de Tagle son otras dos muestras de arquitectura, en este caso civil, que hacen obligatoria una parada en este punto.

Cóbreces, más conocida y turística al ser uno de los tres pueblos de Alfoz de Lloredo que termina en el mar, alberga otras dos joyas que son hoy por hoy su postal más conocida: la iglesia de San Pedro ad Víncula, construida en el siglo XVIII, y la abadía cisterciense de Santa María de Viaceli. Ambas, marcan el “skyline” del pueblo, donde también destacan la Torre de Villegas, mansión del siglo XVII, o la casa del Castro.





Su otra joya, la playa de Luaña. Un pequeño arenal en un entrono semi salvaje, rodeado de verdes prados y dividido en dos por un pequeño arroyo.

Descubrir entornos como estos, son el premio que nos llevamos los peregrinos tras recorrer, no sin esfuerzo, los kilómetros que nos marcamos cada día.