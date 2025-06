¿Por qué vende el Racing entradas para una final a la que todavía no se ha clasificado?: "No es arrogancia"

Ya están a la venta las entradas correspondientes a la final del playoff por el ascenso a primera división. Sí, desde este martes a las 10:00 de la mañana se han habilitado las taquillas de los Campos de Sport del Sardinero. Y no, no es cuestión de arrogancia ni de faltar el respeto al Mirandés, tal y como ha dejado claro Roberto González, director de comunicación de la entidad verdiblanca: "simplemente se ha tomado esta decisión para tratar de agilizar el proceso de venta de entradas y que no se colapsen ni las taquillas presenciales ni las virtuales, que hay que recordar que llegaron a verse colas de 9000 personas de manera simultánea".

Y es que el Racing, en caso de eliminar al Mirandés (debe ganar su partido en Anduva el próximo jueves a las 21:00), dispondría de menos de tres días (si es el Oviedo su rival) para vender 22.500 entradas, puesto que la ida de la final está fijada el domingo 15 de junio a las 21:00.

En caso de que el futuro rival del Racing sea el Almería, la ida (este próximo fin de semana - domingo a las 21:00) se disputaría en tierras andaluzas, siendo la vuelta (el sábado 21 de junio) la que se dispute en los Campos de Sport del Sardinero. Esto daría un respiro al club con respecto a la venta de entradas, pero, sin embargo, tendría otro problema: el desplazamiento y el sorteo de las entradas para el primer partido con tan poco margen de maniobra.

la explicación del club

"Es una medida dirigida única y exclusivamente a los convencidos. A los que sepan 100% que van a ir a la final del playoff en el Sardinero (en caso de que lo haya) y a los que sepan 100% que se van a hacer abonados la temporada que viene", manifestó Roberto González.

En caso de que el Racing no logre la clasificación, el importe correspondiente a la entrada de la hipotética final será descontado en los abonos de la temporada que viene. Por eso, González ha reiterado en más de una ocasión que es una medida dirigida a los convencidos.

"Tenemos muy en cuenta a nuestros abonados. Y por eso abrimos esta posibilidad. Los que quieran, tienen habilitadas las taquillas desde hoy martes a las 10 de la mañana para que puedan retirar la entrada correspondiente a su abono. De esta manera, no van a tener que sufrir ni las largas colas de la taquilla presencial ni las horas de espera en la taquilla virtual", destacó González.

mismos precios que el partido de semifinales

Los precios de las localidades serán los mismos que ante el Mirandés, que oscilan entre 22 y 50 euros, según la platea. Los menores de 18 años podrán acceder al estadio por 11 y 13, respectivamente, si son infantiles (de 6 a 13 años) o júnior (de 14 a 17 años). Los abonados Oro tienen un descuento del 50 por ciento en sus localidades; los Plata, del 45 y el resto, del 40.