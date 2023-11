El Racing recupera su versión más solida, minimiza al Villarreal B y vuelve a ganar en El Sardinero

El Racing de José Alberto volvió a ser el Racing de José Alberto. Quizá menos vistoso, pero sí más fiable y solvente. A la prolífica cuenta goleadora de toda la temporada añadió ante el Villarreal "B" la seguridad defensiva; todo el bloque trabajó armónicamente juntando mucho más las líneas que en partidos anteriores, secando a los jóvenes y talentosos futbolistas del filial amarillo, que chocaron una y otra vez ante el buen organizado entramado defensivo cántabro.

El 2-0 fue el fiel reflejo de la superioridad racinguista, aunque nadie podría decir nada si Íñigo Vicente hubiera marcado la ocasión más clara en su carrera (solo frente al portero tras un pase prodigioso de Clement Grenier, y una carrera de 25 metros sin oposición, disparando cruzado fuera) y el choque hubiese acabado con un 3-0.

. Escucha la retransmisión completa del partido en Cope Más Cantabria pinchando debajo de la fotografía .

DOMINIO ABSOLUTO:

El Racing comenzó presionando arriba a su rival, aunque sin crear mucho peligro ante la meta de un Villarreal B que, con el paso de los minutos, se sentía cada vez más cómodo con el balón. El riesgo era medido y controlado por los verdiblancos, cedamos la pelota al filial groguet y a ver qué son capaces de hacer con ella. Cuando el Racing se acercaba al área rival, sí metía miedo. Íñigo Vicente colgó un balón perfecto al segundo palo donde Lago junior cabeceó excesivamente alto cuando parecía un remate fácil.

En el minuto 23 de partido, por fin el dominio racinguista se concretó en gol; Íñigo Vicente filtró un gran pase en profundidad a Saúl, que llegó a la línea de fondo y puso el balón atrás para que Lago Junior lo empujase a placer al fondo de las mallas. El tanto espoleó a los locales, que parecían tener prisa en aumentar la ventaja, pero sin alharacas ni alegrías desajustando los peones; riesgos los justos.

CAMBIOS AMARILLOS INFRUCTUOSOS:

Tras el paso por vestuarios, el técnico visitante Miguel Álvarez introdujo un triple cambio para intentar variar la dinámica del partido, aunque en los primeros compases de la segunda parte, entre las faltas señaladas y la falta de profundidad, prácticamente no ocurrió nada destacable y los guardametas apenas tuvieron que aparecer.



Cuando parecía que el Racing daba un mínimo paso atrás cerquita del área que podía dar alas y 'obligar' al Villarreal 'B' a irse arriba, llegó la sentencia. Minuto 70 y el colegiado que pita penalti por mano en el área de Íñiguez. Involuntaria, pero con el brazo en una posición arriesgada que en tiempos de VAR y de locura colectiva con el tema de las manos en el área, pues se señalan los 11 metros. Peque, infalible y especialista número 1 del Racing (por fin le encontramos) no falló desde los once metros para ampliar la distancia local.

Con la reseñada ocasión de Íñigo Vicente, el partido fue encaminándose a su final sin mucho más que echarse a la boca. El Racing ha cambiado el toma y daca de un área a otra por una versión más sobria y eficaz. José Alberto gestionó sin problemas su ventaja, dio entrada en el minuto 85 a Iván Morante, Ekain y Yeray (mal Íñigo Vicente negando con la cabeza durante 20 metros, haciendo evidente su malestar a José Alberto con el cambio, con un gesto de desaprobación cuando el asturiano fue a darle la mano en la banda) y sumó un nuevo triunfo en El Sardinero tras las derrotas seguidas ante Racing de Ferrol y Valladolid, que le hace escaparse a 11 puntos del descenso y le permite seguir mirando hacia los puestos de play-off de ascenso a Primera.

Por eso, la gente en la grada volvió a cantar y celebrar a voz en grito junto a sus jugadores, que saltaron y cantaron con ellos en una comunión perfecta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





FICHA DEL PARTIDO:

2 - Racing: Ezkieta; Mantilla, Pol Moreno, Rubén Alves, Saúl; Lago Junior (Sangalli, min. 60), Aldasoro (Morante, min. 85), Íñigo, Peque (Grenier, min. 76), Íñigo Vicente (Yeray,min. 85); Arana (Ekain, min. 85).

0 - Villarreal B: Íker Álvarez; Espigares, Lekovic (Requena, min 46), Pablo Íñiguez, Tasende (Marcos, min. 85); Lanchi, Gelardo, Carlo (Rodrigo, min. 46), Ontiveros (Tiago, min. 46); Collado y Forés (Ferrari, min. 66).

Goles: 1-0, m.23: Lago Junior. 2-0, m.71: Peque, de penalti.

Árbitro: Milla Alvendiz (colegio andaluz). Mostró cartulina amarilla a Mantilla, Saúl y Yeray, del Racing, y a Carlo, Tiago y Ferrari, del Villarreal 'B'.

Incidencias: Partido de la 17ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 11.731 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Santi Gutiérrez Calle, jugador, entrenador y coordinador de las secciones inferiores del Racing durante más de 25 años.