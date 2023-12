El Racing gana claramente al Andorra tras una maravillosa primera parte donde solo faltó efectividad

La Navidad es época de sueños, y el Racing se ha ganado el derecho a soñar con mayúsculas. De momento, llega al descanso navideño en la zona noble de la clasificación, gracias a su victoria ante el Andorra (2-0) en un partido en el que se mostró notablemente superior en la primera parte, en momentos hasta apabullando a los de Eder Sarabia, aunque la sentencia no llegó hasta casi el final, ayudado por la expulsión por doble amarilla de Sergi Samper.

LA ARENGA DE JOSÉ ALBERTO, EL LÍDER:

Con esta plantilla vamos al fin del mundo. Por los racinguistas que estuvieron, están y se sumarán en la segunda vuelta ¡Aúpa, Racing! ???? pic.twitter.com/TLPbq1p8Rc — Real Racing Club (@realracingclub) December 19, 2023





Los cántabros solo tardaron un minuto en crear su primera ocasión de peligro, pero Ekain dudó entre chutar o centrar y no encontró a ningún compañero. Poco después, Diego González cortó un pase milimétrico de Íñigo Vicente al propio Ekain cuando ya se marchaba solo a la portería de Ratti. Cerca del minuto diez de partido, el Racing volvió a disponer de otra clara opción de adelantarse, pero Ratti desbarató un disparo de Mantilla, que se había plantado ante él aprovechando otro gran pase de Íñigo Vicente.



El Racing presionaba muy arriba al Andorra, que no se encontraba cómodo en el terreno de juego y no podía desarrollar su juego de posesión. Tres minutos después Ratti apareció de nuevo para salvar a su equipo en una doble ocasión de los locales; primero al repeler una buena maniobra de Peque dentro del área y, después en el rechace, al tapar un disparo de Ekain.



Antes del minuto 30, Ratti, el mejor del partido, se erigió otra vez en protagonista al impedir que el Racing inaugurara el marcador en una jugada a balón parado, rematada por Pol Moreno y tras el rebote por Peque.



El Racing merecía más, por fin, se hizo justicia tras un error grosero de Adri, que intentó regatear a Íñigo Vicente siendo el último defensa; el de Derio, más listo, le robó la cartera para batir a Ratti cuando se encontraba descolocado fuera de su portería. Antes del descanso, los cántabros pudieron ampliar su ventaja en una rápida transición perfectamente llevada por Íñigo Vicente. Dentro del área, cedió el balón a Ekain, que tampoco en esta ocasión, pudo superar a Ratti.

TRES CAMBIOS Y EXPULSIÓN:

Eder Sarabia introdujo tres cambios en el descanso para tratar de variar la dinámica del partido, provocando que el Andorra saliera más enchufado, ante un Racing que ya no tenía el mismo fuelle que en la primera parte. Lógicamente, apareció la fatiga. Los visitantes dieron un paso hacia adelante, pero sin alharacas... Jokin Ezkieta fue un mero espectador.

La expulsión de Samper en el minuto 70 por doble amarilla allanó el camino al Racing. Arana pudo lograr la sentencia con un disparo desde la frontal que paró Ratti. El único fallo de Ratti estuvo a punto de provocar el 2-0, al dar por error un balón a Íñigo Vicente, que casi le sorprende desde fuera del área con un disparo por alto, pero el cancerbero del Andorra reaccionó bien para despejar a córner.



No obstante, en ese saque de esquina, Rubén Alves desvió un disparo de Pol Moreno para aumentar la diferencia en el luminoso y confirmar una nueva victoria del Racing para mantenerse en la lucha por los puestos de promoción.

COMUNIÓN CON LA GRADA:

Lo que provocó que a los aficionados racinguistas se le pusiera la piel de gallina fue el ver a sus jugadores, al borde del área frente a La Gradona, saltar y cantar al son de los 'himnos' que atronaban desde la grada.

?? Dueños de una pasión, verdiblanco el corazón… ?? #RacingAndorrapic.twitter.com/n7SUwsIOFl — Real Racing Club (@realracingclub) December 19, 2023