Martija: "Lo normal es que doblemos posiciones y ficharemos con memoria, queremos a Andrés Martín"

Mikel Martija, el director deportivo del Racing, es un tipo cauto, cuidadoso en sus comparecencias públicas, sin decir una palabra más alta que otra que pudiera afectar a cualquier negociación abierta, ya sea para la llegada de un futbolista o de la salida de un jugador de la plantilla verdiblanca.

Pero es cierto que, en las dos ocasiones que este verano ha hablado ante los medios (en las presentaciones de Unai Vencedor y de Javi Castro) se le ha notado más dicharacheroque de costumbre; incluso dando nombres propios de forma inesperada: "Nuestra intención de que Andrés Martín vuelva al Racing es palpable. Somos muy conscientes de intentarlo, con la dificultad que conlleva porque hay más interés, pero que Andrés vuelva sería una gran noticia. Si luego no sucede, no habremos sido capaces de conseguirlo porque la competencia es alta".

Esta referencia a Andrés Martín la hizo Mikel tras haber contestado con un rotundo "sí" a la pregunta de si el Racing (vistos los ejemplos de la temporada pasada con Mboula y Roko Baturina) iba a volver a fichar "con memoria".

PRESENTACIÓN DE JAVI CASTRO:

Las declaraciones de Mikel se produjeron este lunes 15 de julio, en el acto de presentación oficial de Javi Castro. Puedes escuchar la rueda de prensa completa pinchando debajo de la fotografía .

El nuevo central del Racing ha llegado procedente del Alcorcón, aunque los términos del traspaso no pueden hacerse públicos "por ese acuerdo de confidencialidad que hace que no podamos detallar el acuerdo alcanzado por las tres partes", según reconocía Martija. Aunque dio una pista sobre que no habrá sido mucha la cantidad acordada con el club alfarero por el traspaso de Javi: "nos hemos entendido rápido; el Alcorcón ha sabido escuchar al jugador, son conscientes de la situación que atraviesan (descenso a Primera RFEF) y lo que hemos acordado siempre tendrá un poco que ver con situaciones de futuro...". Para que todo el mundo lo entienda, seguramente el Alcorcón se habrá reservado un porcentaje de un hipotético futuro traspaso del jugador a otro club.





Javi Castro confesó en su presentación como futbolista verdiblanco que "desde que vine por primera vez con el Celta B, con el campo lleno, un ambiente increíble, después con la gente celebrando en las calles, me enamoré un poco ya de la ciudad, creo que aquí hay un ambiente muy especial".

Sobre sus características como futbolista, Castro explicó que "creo que soy un buen defensor con línea adelantada, porque tengo condiciones y velocidad para ello". Además, dijo que "el míster ya me ha dicho lo que necesita de mí; estoy encantado, los entrenamientos son una gozada, porque tienen una intensidad altísima y los jugadores son muy buenos".

MERCADO DE FICHAJES:

Mikel Martija, que el viernes pasado en la presentación de Unai Vencedor aventuró que previsiblemente durante el fin de semana habría confirmación oficial de un nuevo refuerzo para el Racing, tuvo que pedir disculpas públicas al no confirmarse ningún acuerdo: "Para una vez que digo algo, no cumplo... Es algo que me ilusiona y quizá me dejé llevar un poco por la situación. Pido disculpas, se ha dilatado un poco, pero pronto llegará".

Detallando cómo valora el mercado de fichajes y la intención que tiene para la composición de la plantilla 24-25, fue muy claro en la idea que tiene: "Lo normal es que doblemos posiciones, así que podéis ver por dónde trabajaremos. Aunque habrá algún caso de polivalencia".