Javi Rozada, técnico del Racing: "Ante el Lealtad no fuimos un equipo, pero tampoco es para volverse loco..."

La primera derrota del Racing en pretemporada llegó en un campo amigo, Les Caleyes de Villaviciosa. Allí se hicieron un nombre el actual secretario técnico verdiblanco, Pedro Menéndez (expresidente del modesto club que le hizo competir varios años en Segunda B) y el hoy entrenador racinguista Javi Rozada (con los asturianos llegó a rozar disputar el playoff de ascenso a Segunda).

Es cierto que había muchas bajas en la expedición cántabra, y que los canteranos copaban tanto la alineación titular (8; solo Lucas Díaz, Benktib y Andrade no se formaron en La Albericia) como el banquillo (para los recambios solo Álvaro Bustos y Cejudo nacieron lejos de Cantabria). Pero lo que el choque ante el Lealtad mostró claramente es que, de momento, este Racing no podrá competir con la mayoría de conjuntos en Segunda B, y que lo tendría muy complicado para meterse en el playoff de ascenso. Sobre todo por la poca capacidad física para medirse a los rivales en cualquier balón por alto o dividido. Hombres contra niños, sin más.

Además, el dibujo de 3 centrales con 2 carrileros no transmitió mucha seguridad; quizá no sea culpa del sistema sino de la poca sincronización del bloque racinguista. Aún así, los huecos que se producían con cualquier robo asturiano eran tan evidentes que los zagueros sufrieron lo indecible para frenarles (sobre todo las acometidas de Kofi, autor del gol y que fue una pesadilla para Simón Pérez).

ROZADA TRAS EL PARTIDO

Javier Rozada no quiso esconderse al atender a los medios ("no fuimos un equipo") pero tampoco se le vio con la intención de castigar delante de los micrófonos a los chavales, al igual que tampoco les regaló los oídos cuando remontaron en el primer amistoso contra el Sanse; la pretemporada sirve para repartir esfuerzos físicos y para ir familiarizándose con las ideas del nuevo técnico. Eso sí, Rozada sabe que con estos mimbres no saldrá un buen cesto: "Tampoco es para volverse loco... los chavales son conscientes de que nos falta mucha gente por venir, que vamos a competir en una categoría y un grupo duro, donde no te puedes permitir derrotas como esta. Todos los puntos son importantes y hay que ir a ganar a todos los campos".