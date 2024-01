El Gobierno de Cantabria, tras muchos años, vuelve a invertir en el Racing: "Esto no es un capricho"

El Gobierno de Cantabria, después de muchos años, vuelve a invertir y apoyar económicamente al Racing tras un acuerdo de patrocinio, suscrito hasta final de este año (se entiende que pueda prorrogarse a lo largo de la presente legislatura) por valor de 300.000 euros, para patrocinar el Año Jubilar Lebaniego y, posteriormente cuando el año jubilar finalice antes de este verano, promocionar el Camino Lebaniego.

¿Cómo lo hará? A través de casi todos los soportes verdiblancos: Exterior del autobús racinguista, sudaderas en la salida al campo del equipo titular los días del partido, en el arco de entrada al césped de los jugadores, vallas publicitarias led de El Sardinero (4 pases de 15 segundos por partido), la instalación de una valla de 6 x 0,90 metros en las instalaciones ‘Nando Yosu’ de La Albericia, y de un banner de pie de 90 x 1,90 metros en la tienda oficial del Racing, así como la inserción de anuncios a página completa en la revista El Sardinero, que se distribuye entre los aficionados en los partidos que juega como local. También a través de actos puntuales de la plantilla en Liébana, anuncios, etcétera.

Este acuerdo se ha hecho público este miércoles 17 de enero, en un acto llevado a cabo en los Campos de Sport de El Sardinero, donde la Presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga y su homólogo en el Racing Manolo Higuera dieron todos los detalles en rueda de prensa. Puedes escuchar la comparecencia pinchando debajo de la fotografía .

En el encuentro estuvieron también presentes la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, la directora general de Deporte, Susana Ruiz; y la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde.

¿POR QUÉ SE DA EL APOYO?

La Presidenta del Ejecutivo justificó el apoyo claro y contundente al Racing con firmeza, sobre todo cuando parece que siempre ha tenido mala prensa en Cantabria que se emplee dinero público en patrocinar a un club profesional de fútbol: "El Racing no va a caminar solo. Esto no es un capricho. No es una ocurrencia, ni siquiera una cuestión de oportunidad política, sino una cuestión de interés general. La importancia del Racing necesita muy poca explicación... Es deporte, son los aficionados, son los valores del deporte, y es sin duda el mejor embajador para promocionar los valores de su tierra".

"Evidentemente, la gente tiene libertad para pensar otra cosa; y es sano y bueno que sea así, que alguien piense que haya otras cuestiones más importantes de interés público. Pero sin desatender ninguna de las prioridades fundamentales de los cántabros, estamos invirtiendo en recursos, en los valores de nuestra tierra, en promoción turística, que es actividad económica, promoción de empleo, futuro y prosperidad. Repito, no es una ocurrencia, no es una ocurrencia, sino una decisión pensada, meditada, trabajada, compartida, y que creo que la mayoría de ciudadanos de Cantabria lo verán así porque creo que es razonable. Esto es un 'win-win'; beneficio mutuo. Gana el Racing y, sobre todo, gana Cantabria".

NUEVO GRADERÍO Y REFORMA DEL ESTADIO:

María José Sáenz de Buruaga ha recordado en la rueda de prensa que este acuerdo no es el primero de apoyo al Racing. En la reunión del pasado mes de agosto entre el gobierno regional y el club se acordó también el compromiso de construir las gradas cubiertas en las instalaciones ‘Nando Yosu’ de La Albericia. El proyecto, con un presupuesto inicial de 540.000 euros, se encuentra en estos momentos en proceso de licitación y a punto de adjudicarse.

A su vez, cuestionada por si este patrocinio puntual significaría la renuncia a apoyar el convenio de reforma del estadio racinguista suscrito entre el club y el Ayuntamiento de Santander, Buruaga insistió en su apoyo al Racing: "Sé que el peor enemigo de un político es la hemeroteca... Sé lo que dije en su momento, que este gobierno no se iba a desentender de las instalaciones del Racing, y no descarté la ayuda. El Racing es una institución querida, y abrimos una nueva forma de relación con el club en este momento; es ayudar a dar dignidad a estas instalaciones. Seguimos pensando en 'subirnos' a este convenio, acorde a nuestras posibilidades presupuestarias. Ya tenemos el documento que nos permite hacerlo, y estamos a la espera de encontrar la forma jurídica de llevarlo a cabo".