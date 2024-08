El césped del Racing provoca un incendio: "Exigimos soluciones, ya no esperamos y tomaremos medidas"

El pésimo estado del césped de El Sardinero, en el debut liguero de este domingo 18 de agosto contra el Almería, ha sido la peor noticia de la actualidad del Racing esta semana. José Alberto, al término del partido, lo calificó en rueda de prensa como "lamentable; no hay ningún estadio en fútbol profesional como lo tenemos nosotros".

Por ello, COPE Cantabria ha querido conocer la versión del club sobre esta problemática, de la mano del portavoz Roberto González. Puedes escuchar a Roberto pinchando debajo de la fotografía .

"ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE"

González no esquiva responsabilidades, señala directamente a "Royalverd", la empresa contratada a finales del año pasado, y se mostró muy molesto con el estado del campo, algo inesperado por el buen verano que, climatológicamente hablando, se está dando a cabo en Cantabria: "El campo está muy mal, absolutamente inaceptable en la primera jornada de liga, con un tiempo magnífico para el césped todo el verano y lo tenemos lamentable. En el Racing estamos totalmente decepcionados; hemos hecho una inversión importantísima en contratar a una empresa de primer nivel para buscar la excelencia en el césped".

Roberto recuerda que "un buen césped ya había, con sus problemas. Pero gastamos un dinero importante con Royalverd para tener esa excelencia; y no solo no la tenemos, sino que tenemos un césped lamentable. Estamos apretando a nuestro proveedor tecnológico del césped para que nos dé una solución urgente, porque esto es absolutamente inaceptable en un equipo de Segunda División, que está afectando al trabajo diario, no solo en los partidos. Esta semana no vamos a entrenar en El Sardinero, lo que provocará que se machaque el campo número 2 de La Albericia".

LAS RAZONES:

El portavoz del Racing no quiere especular con las posibles causas que ha provocado el mal estado del campo: "Yo no soy técnico, no lo puedo decir, pero hace 3 semanas el césped estaba tupidísimo de hierba y ahora está calvo. ¿Que ha sido un hongo, una bacteria, cómo lo van a solucionar...? Para eso hemos contratado a una empresa de primer nivel que lleva campos de futbol profesionales desde hace muchísimos años y que ya no esperamos; exigimos que nos den una solución".





"NO NOS TIEMBLA LA MANO"

Eso sí, el Racing no se va a quedar de brazos cruzados y depurará responsabilidades con la empresa contratada: "¿Que se van a tomar medidas? Sin duda. Veis cómo es este Racing con Manolo y Sebastián... Aquí no hay inacción, se van a tomar medidas sí o sí. No las sé ahora porque dependerá de las soluciones que nos den, pero desde luego este Racing no se queda parado nunca, y no nos tiembla la mano; cuando ha habido que hacer cosas en el estadio o en La Albericia se hacen, y se invierte. Lo mismo que nosotros cumplimos, exigimos que cumplan con nosotros. La medida se verá a corto plazo, porque dependerá de que ya no tengamos promesas de mejora, sino certezas de mejora. Pero puedes estar seguro de que quietos no vamos a estar".