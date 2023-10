¿Sabes diferenciar un pan de calidad artesanal de otro comprado en un supermercado? Te damos pistas

El 16 de octubre es el Día Mundial del Pan, además del Día Mundial de la Alimentación. Por este motivo, es necesario valorar el trabajo y esfuerzo que realizan las panaderías tradicionales que se implican en la elaboración diaria de panes saludables, empleando ingredientes de primera calidad como la masa madre, en contraposición a lo que te puedes encontrar en otros establecimientos como en la mayoría de supermercados o estaciones de servicio.

Cope Cantabria ha querido conocer las razones por las que varios clientes escogen comprar el pan en las panaderías y obradores, además de consultar con Montse Trueba, secretaria general de ACIPAN (Asociación Cántabra de Comercio e Industria de Panadería) cuáles son las claves para distinguir estos panes de otros menos saludables.

. Puedes escucharles pinchando debajo de la fotografía .

CLAVES PARA DISTINGUIR UN BUEN PAN:

Para Montse, uno de los puntos importantes es simplemente mirar la miga del pan: "A través de los sentidos tenemos pistas... cuando vemos en la miga esos agujeritos, se diferencia claramente de esa miga esponjosa que indica que ha tenido un proceso de elaboración más profesional. La masa madre también es otro factor para que tenga otra textura; el sabor también es importante".

¿Es el precio otro factor a tener en cuenta? Montse no lo tiene tan claro: "Entrar en precios es algo complejo; hay libertad para ello y cada uno fija el precio que considera justo en función del coste que tiene su producto. Pero como consumidora, si una misma cosa cuesta 60 céntimos en un sitio y 2 euros en otro, por poner un ejemplo, pues algo tendrá que ver. Desde ACIPAN siempre recomendamos ir a las panaderías que garantizan que el producto esté hecho al día".

PAN EN GASOLINERAS:

Uno de los puntos conflictivos para ACIPAN es la competencia desleal que supone que se vendan panes en las estaciones de servicio: "No estamos de acuerdo, obviamente. Hay que dar un nicho de mercado a cada establecimiento especializado para ello. Si en una panadería no vendemos combustible ni nada que se le parezca, entendemos que en una gasolinera vender pan, no..."

"Es lo que hay, está admitido por las administraciones, pero es una competencia desleal con la que luchamos todos los días; lo que pedimos a los clientes es que hagan una compra responsable".