La DGT revela los trucos definitivos para evitar el caos de tráfico en Cantabria esta Navidad: "Zonas críticas"

Se esperan unos 533.000 desplazamientos por carretera en Cantabria durante las fiestas de Navidad, con especial intensidad durante la Nochebuena y el día de Navidad. Para gestionar este volumen, la DGT ha activado un dispositivo especial que se extenderá hasta el 6 de enero.

En una entrevista concedida a Jaime del Olmo en el programa "Herrera en COPE en Cantabria", el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, ha detallado las claves para afrontar estos días.

Zonas y horas a evitar

Tolosa ha señalado que, aunque los problemas en el entronque de Torrelavega entre la A-8 y la A-67 "afortunadamente, ya ha pasado a la historia", sigue siendo una zona con alta presencia de vehículos procedentes de la meseta. También ha destacado como conflictiva la zona oriental de la A-8, en el límite con el País Vasco, y especialmente los accesos a áreas comerciales de Santander y Torrelavega, como la S-10 y la S-20, que están soportando una gran afluencia.

Respecto a los peores momentos para coger el coche, el jefe de Tráfico ha sido claro, señalando que la jornada de Nochebuena hasta media tarde es uno de los momentos más críticos y "uno de los días que más tráfico se produce a lo largo de todo el año". Por ello, la principal recomendación es planificar los desplazamientos y, si es posible, evitar las horas punta, sobre todo en los accesos a Santander por la S-10.

Europa Press Atasco en carreteras de Cantabria

Alcohol al volante y mantenimiento del vehículo

Preguntado por el estudio que afirma que un 25% de los cántabros admite conducir tras beber alcohol durante estas fechas navideñas, Tolosa ha desmentido esa cifra con datos oficiales: "El porcentaje de positivos en controles preventivos no llega al 2%", aseguró, aclarando que la cifra real se sitúa en torno al 1,7% o 1,8%.

A pesar de ello, ha confirmado que el control de alcohol y drogas es una de las prioridades del dispositivo, con un aumento significativo de controles.

Más allá de las recomendaciones habituales como no correr, no beber y evitar el móvil, Tolosa ha puesto el foco en un aspecto crítico: el mantenimiento del vehículo. Ha insistido en la importancia de revisar frenos y alumbrado, pero sobre todo, los neumáticos: "Es el único punto de contacto que tenemos", subrayó, advirtiendo que muchos accidentes recientes en días de lluvia se deben a neumáticos desgastados que aumentan la distancia de frenado.

Un dispositivo con 180 agentes

Para garantizar la fluidez y seguridad, el dispositivo especial de la DGT cuenta con casi 180 agentes de la Guardia Civil desplegados en las vías interurbanas de Cantabria. Este operativo se complementa con la colaboración de las policías locales en los principales municipios de la región para gestionar el tráfico en los cascos urbanos.

Finalmente, Tolosa ha hecho un llamamiento a la prudencia, especialmente en la conducción nocturna por la posible aparición de hielo o nieve, con alertas activas en Liébana y la Cantabria del Ebro. Recomendó a todos los conductores "informarse muy bien antes de viajar" a través de la página web de la DGT para conocer el estado de las carreteras en tiempo real.