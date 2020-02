Imágenes del exterior del hotel con los clientes en cuarentena

Las autoridades españoles impiden desde hace unas horas que ninguno de los clientes alojados en el complejo pueda entrar ni salir del mismo. A primera hora de este martes no todos los clientes del hotel eran conscientes de que no iban a poder salir de sus habitaciones. La mayor parte de ellos son turistas extranjeros que acudían al sur de Tenerife para disfrutar de unas jornadas de descanso y ahora se enfrentan a una situación que no esperaban.