Víctor Pablo Pérez conduce a la Sinfónica de Tenerife en su primera interpretación de 'Elijah'

La Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, interpretará por primera vez Elijah (Elías) de Felix Mendelssohn. En esta ocasión se contará con la soprano Alicia Amo; la mezzosoprano, Anna Alàs; el barítono Josep-Ramón Olivé y el tenor James Gilchrist; junto al Coro de Cambra del Palau de la Música Catalana, conducido por Xavi Puig. La cita dentro de la temporada será el viernes [día 31], a las 19:30 horas, en el Auditorio de Tenerife, pero habrá un concierto extraordinario el jueves [día 30], a partir de las 20:00 horas, en la Catedral de La Laguna.

Elías, op.70, MWV A 25 con libreto de libreto de Julius Schubring es un drama sacro para solistas, coro y orquesta esbozado en 1837 y estrenado en el Town Hall de Birmingham en agosto de 1846; con tal éxito, que el propio autor dejó por escrito “ninguna de mis obras había funcionado tan bien en la primera ejecución, ni había sido recibida con tanto entusiasmo por los músicos y por el público”.

La obra sinfónico vocal, describe diferentes eventos de la vida del profeta bíblico Elías, extraídos de los libros de Reyes del Antiguo Testamento, desarrollándose como una partitura monumental y cargada de simbología. El coro adquiere un papel destacado, ya que durante más de la mitad de la obra, encarna fundamentalmente al pueblo de Israel.

El director honorario de la Sinfónica, Víctor Pablo Pérez realiza sus estudios en el Real Conservatorio de Música de Madrid y en la Hochschule für Musik de Múnich. Entre 1980 y 1988 fue director artístico y titular de la Sinfónica de Asturias y entre 1986 y 2005 de la Sinfónica de Tenerife. En 1993, el director burgalés toma las riendas de la Sinfónica de Galicia, labor que lleva a cabo hasta 2013, año en el que se incorpora como director artístico y titular a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Desde enero de 2017 en el director artístico de la Joven Orquesta de Canarias.

A lo largo de su carrera profesional ha sido reconocido en diversas ocasiones, como el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España (1990), Premio Ondas (1992 y 1996), Premio Nacional de Música (1995), Medalla de Oro a las Bellas Artes (1999), Director Honorario de la Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario de la Sinfónica de Galicia (2013), Hijo Adoptivo de Tenerife y Medalla de Oro del Gobierno de Canarias.

La soprano Alicia Amo estudió canto en la Schola Cantorum Basiliensis con G. Türk, R. Domínguez, R. Levitt, C. Mena y M. Honig entre otros. Ha realizado dos Operastudio con A. Zedda (Bel Canto) y R. Jacobs (Mozart) y es ganadora del Manhattan & Berliner Internacional Music Competition, Concurso Internacional “Mozart” de Granada y el Concorso Internazionale di Canto di Napoli.

Como solista ha trabajado junto a reconocidas formaciones como la Orquesta de RTVE, Sinfónica de Bilbao, Sinfónica de Euskadi, Ciudad de Granada, Principado de Asturias, Oviedo Filarmonía, Sinfónica del Vallés, Islas Baleares, Tenerife, Real Filharmonía, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Barroca de Sevilla, La Cetra Basel, Zürich Kammerorchester, Insula Orchestra, Balthasar Neumann, Pygmalion, Israel Camerata Jerusalem, Düsseldorfer Philharmonie, B’rock Orchester, Bochumer Philharmonie o Haydn Philharmonie, entre otras.

Anna Alàs es una mezzosoprano titulada en Canto en la Escuela Superior de Música de Cataluña, ha sido miembro del Operastudio del Staatstheater Nürnberg y posteriormente obtuvo el Master en Lied y Oratorio en la berlinesa Hochschule für Musik "Hanns Eisler". Entre sus reconocimientos, Alàs, ha sido premiada en el Concurso Internacional de Lied Stuttgart y en el Concurso de Ópera Barroca P.A. Cesti, así como becada por la Humboldt Stiftung, La Caixa-DAAD y Caja Madrid.

Entre sus últimas actuaciones destaca su actuación en la Staatsoper Unter den Linden Berlin, Berliner Philharmonie, Volksbühne Berlin, Konzerthaus de Berlín y Karlsruhe, Staatstheater Wiesbaden, Staatstheater Nürnberg, Theater Heidelberg, Landestheater Linz, Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, Heidelberger Frühling, Ludwigsburg Schlossfestspiele, Musikfestspiele Potsdam, WinterOper Potsdam, entre otras.

El barítono Josep-Ramón Olivé estudió dirección coral y canto clásico en la Escuela Superior de Música de Cataluña y continuó su formación vocal en la Guildhall School de Londres con el profesor Rudolf Piernay. Entre otros méritos, destaca la Medalla de Oro de la Guildhall School of Music & Drama de Londres en 2017, así como el Primer premio del Händel Singing Competition en 2015.

En sus últimas interpretaciones ha trabajado con Le Concert des Nations, Les Arts Florissants, Hespérion XXI, OBC, London Händel Orchestra y Orchestra of the Age of Enlightenment. Olivé ha actuado en diferentes salas internacionales como el Palau de la Música Catalana, L'Auditori de Barcelona, Concertgebouw de Amsterdam, Elbphilharmonie de Hamburgo, Gran Teatro del Liceo, Philharmonie de París, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Wigmore Hall y Barbican Hall de Londres, o el Tchaikovsky Concert Hall de Moscú.

El tenor James Gilchrist es experto en música inglesa, interpretando las Church Parables en San Petersburgo, Londres y el Festival de Aldeburgh; Nocturne con la NHK Symphony en Tokio y War Requiem con la San Francisco Symphony. Entre sus compromisos recientes, cabe señalar el papel del Reverendo Adams en Peter Grimes, de Britten, para la producción de Deborah Warner en el Teatro Real de Madrid, el debut de su compañía en la Royal Opera House, Covent Garden, así como su actuación junto con la Filarmónica de Bergen y Edward Gardner en el Festival Internacional de Edimburgo, el Royal Festival Hall, el Grieghallen y Den Norske Opera.

La presente temporada Gilchrist, incluye su debut en la Opéra National de Paris, una gira europea con Bach Collegium Japan y la Pasión según San Juan con la Tafelmusik Baroque Orchestra en Toronto.

El Coro de Cambra del Palau de la Música Catalanaes una formación profesional creada por el Orfeó Català en 1990 y dirigida desde 2018 por Xavier Puig, aunque contó anteriormente con la batuta de R. Jacobs, M. Minkowski, K. Nagano, S. Rattle, G. Dudamel, D. Barenboim, Ch. Rousset, V. Jurowski, D. Gatti o S. Carrington.

Las colaboraciones para esta temporada le llevan a trabajar con Europa Galante y Fabio Biondi, con El Orfeo de Monteverdi; también en el festival MÜPA de Budapest; además de presentar la Pasión según san Juan de Bach, dirigida de Puig, junto a los estrenos de Reconnaissance de Saariaho e Invocation to the Earth de Campesino Corella, bajo la dirección de Halsey.



La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música, ATADEM, prosigue con sus charlas previas a los conciertos. Esta actividad abierta a sus asociados y al público en general, profundiza en las obras que se interpretan en el concierto, mediante el análisis y la contextualización de las mismas. En esta ocasión la actividad estára conducida por José Lorenzo Chinea Cáceres, el mismo día del concierto de 18:30 a 19:15 horas, en la Sala de Prensa, ubicada en el hall del Auditorio de Tenerife.

Las entradas para este nuevo concierto podrán adquirirse hasta el mismo día del concierto, a través de la página web www.sinfonicadetenerife.es, en la taquilla del Auditorio de Tenerife o de forma teléfonica en el 902 317 327, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábados de 10:00 a 14:00 horas.