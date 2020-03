El Tanque presenta su cartel de la Semana Santa en pleno confinamiento

Las parroquias de El Tanque no han querido que el estado de alarma por la pandemia del coronavirus trastoque las celebraciones de Semana Santa. Aunque no haya procesiones y las misas sean a puerta cerrada, la Iglesia viene recordando estos días que la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo no deja de celebrarse y, por tratarse de la fiesta principal del cristianismo, no puede trasladarse de fecha.

Este sábado, 28 de marzo, estaba previsto presentar el cartel y el programa de Semana Santa de El Tanque. En el municipio han decidido hacerlo a través de las redes sociales, pasadas las 19:30 de la tarde, a la hora programada desde un primer momento, ya que, como han explicado, el confinamiento se produjo durante el proceso de maquetación y últimos retoques.

El cartel se trata de una obra de Rosi Carmenaty, con el título Madre, qué bien se está aquí, realizada en pintura acrílica sobre carpelina. "Busca diferenciarse de la perspectiva habitual de los carteles de Semana Santa, queriendo plasmar un momento muy significativo", previo a la Pasión, el arreglo de la imágenes.

La obra representa a un camarero de la Virgen de los Dolores vistiéndola para los día de Semana Santa. "La colaboración es fundamental en las comunidades humanas para llevar a cabo proyectos grupales, para encargarse de diversas tareas. Esto es fundamental en nuestras parroquias para que caminemos hacia delante. Les invitamos a que colaboren, a que participen", señala el párroco, Aníbal Hernández. Por eso, en el cartel "no solo destacamos la figura materna, sino la mirada atenta de los que colaboramos". “Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt, 18:20)", recuerda.

Del mismo modo, el resto del programa está ilustrado con imágenes de otros preparativos de la Semana Santa, como la decoración de los palmitos del Domingo de Ramos, la limpieza de los templos o el pulido de la platería.

Desde las parroquias invitan a vivir estos días desde casa "con tranquilidad; todo saldrá bien".